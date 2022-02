Sturmtief „Ylenia“ trifft die Oberpfalz: Alarmstufe rot! Bäume stürzen um, Schulen fallen aus

Von: Tanja Kipke

Ein Sturmtief fegt über Bayern hinweg und sorgt für Schulschließungen und Unwetterschäden. Besonders hart trifft es die Oberpfalz. Der DWD warnt.

Update vom 17. Februar, 14.37 Uhr: Mehrere Bäume sind in der Oberpfalz, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, umgeknickt und auf eine Straße gestürzt. Die Feuerwehr rückte darauf an, um die Fahrbahn von den Bäumen zu befreien.

In der Oberpfalz knickten durch den Sturm einige Bäume um und fielen auf die Straße. © NEWS5 / Beer

Erstmeldung 17. Februar, 11.15 Uhr: Regensburg - Das Sturmtief „Ylenia“ zieht am Donnerstag über Bayern hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in zahlreichen Regionen vor „orkanartigen Böen“. Geschwindigkeiten bis 110 km/h seien möglich. Besonders betroffen ist der Regierungsbezirk Oberpfalz*. Dort herrscht in einigen Landkreisen Alarmstufe rot, die höchste Warnstufe des DWD. Die Folge: Der Unterricht in einigen Schulen fällt aus Sicherheitsgründen aus, der Zugverkehr ist stark eingeschränkt.

Sturmtief trifft die Oberpfalz: Schulen schließen, Züge fallen aus

Die Unwetterwarnung des DWD gilt vor allem an der tschechischen Grenze. Die Warnung gilt noch bis Donnerstag (17. Februar), 18 Uhr. Betroffen sind die Landkreise Schwandorf, Cham und Regen. In Niederbayern ziehen die Orkanböen durch die Landkreise Freyung-Grafenau und Passau. In der Warnung des DWD heißt es: „Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

In der Oberpfalz wehte ein Trampolin auf eine Straße. Auch Anhänger, Verkehrszeichen und Mülltonnen wurden von dem Sturm umgeweht. In Franken ist ein Zug in einen umgestürzten Baum gerast.

Einige Schulen in Bayern haben bereits bekannt gegeben, den Unterricht am Donnerstag ausfallen zu lassen. In der Oberpfalz betrifft es bisher die Landkreise Tirschenreuth, Neustadt a.d. Waldnaab, Amberg-Sulzbach, Schwandorf sowie die Stadt Weiden und Amberg. Auch am Freitag (18. Februar) könnte es noch zu Schulausfällen kommen. „Es kann durchaus sein, dass es morgen auch noch zu Unterrichtsausfällen kommt, wenn es die Wetterlage erfordert“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag.

Sturm sorgt für zahlreiche Zugausfälle

Wegen der Sturmwarnungen des DWD kommt es auch zu Beeinträchtigungen im Bayerischen Regionalverkehr (RE). Betroffen sind zehn Regionalexpress-Linien in Franken und der Oberpfalz, wie die Deutsche Bahn Regio Bayern mitteilte. Züge auf diesen Linien fahren demnach noch in den nächstgrößeren Bahnhof und enden dort vorzeitig.

Konkret geht es um die in Mittel- und Oberfranken verkehrenden Regionalexpresse (RE) 30, 31, 32, 35, 38 und 39. Mit dem RE 33 ist auch der grenzüberschreitende Verkehr ins tschechische Cheb (Eger) betroffen. Außerdem wird der Verkehr auf den Linien RE 40, 41 und 47 eingestellt, die zwischen Nürnberg und der Oberpfalz verkehren. (tkip)