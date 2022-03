Großer Drogenfund in Bayern ‒ Mann will Marihuana im Klo herunterspülen

Bei einer Wohnungdurchsuchung in Sulzbach-Rosenberg hat die Polizei Marihuana in einer Toilette gefunden. © Polizeipräsidium Oberpfalz

In der Oberpfalz haben Polizisten einen Drogenfund gemacht. Zuvor wollte ein 24-Jähriger Marihuana im Klo herunterspülen, was ihm jedoch nicht gelang.

Sulzbach-Rosenberg – Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, wurde am vergangenen Sonntag (13. März) eine Streife gerufen, um einen heftigen Streit in einer Wohnung in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) zu schlichten. Als die Beamten eintrafen, wurden sie von einem 24-jährigen Mann, der gerade die Wohnung verlassen hatte, im Treppenhaus empfangen. Dieser reagierte extrem aggressiv auf die Polizisten und stieß einen der Beamten die Treppe hinunter. Nur durch großes Glück konnte sich der Polizist gerade noch festhalten und schwerere Verletzungen vermeiden.

Drogenfund in Bayern: 24-Jähriger versuchte Marihuana im Klo herunterzuspülen

Die Polizei nahm den 24-Jährigen sofort fest und verschaffte sich Zugang zur Wohnung. Und dort wurde schnell klar, wieso der Mann so aggressiv auf die Beamten reagierte. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten mehrere 100 Gramm Marihuana. Der Ort, wo sich das Rauschgift befand, war jedoch eher ungewöhnlich.

Die Polizei wurde in der Toilettenschüssel fündig. Dort hatte der Mann versucht, das Marihuana zu entsorgen. Aufgrund des Trocknungsgrades konnten die Drogen jedoch nicht ablaufen und dienen nun als Beweismittel. Bei der weiteren Durchsuchung fanden die Beamten außerdem noch Haschisch, Ecstasy sowie verschreibungspflichtige Medikamente.

Sulzbach-Rosenberg: Großer Drogenfund ‒ Polizei durchsucht weitere Wohnungen

In der Wohnung hielten sich außerdem noch mehrere andere Personen auf. Doch bei der Befragung konnten die Polizisten nicht klar feststellen, wem die Drogen gehören. Daher wurden zwei weitere Wohnungsdurchsuchungen im Landkreis Amberg-Sulzbach angeordnet. Hierbei wurden ebenfalls geringe Mengen an Marihuana gefunden. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt nun gegen den 24-Jährigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Beamte und illegalen Besitzes von einer nicht geringen Menge an Betäubungsmittel.

