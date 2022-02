„Team Regensburg“: Stadt fördert 30 potenziell zukünftige Weltmeister und Olympioniken mit 50.000 Euro

Die Stadt Regensburg fördert Nachwuchssportler - unter anderem auch Biker. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Erneut unterstützt die Stadt Regensburg 30 junge Leistungssportler mit einer finanziellen Förderung. Im sogenannten „Team Regensburg“ sind 2022 diese Talente dabei.

Regensburg – Besondere Auszeichnung für 30 junge Leistungssportlerinnen und Leistungssportler: Die Stadt Regensburg* unterstützt sie finanziell im sogenannten „Team Regensburg“. Mit dieser Aktion will die Stadt einzelne Talente fördern, um sie überregional wettbewerbsfähig zu machen. Insgesamt 50.000 Euro werden jährlich darüber vergeben. Wer gefördert wird, entscheidet der Arbeitsausschuss des Sportbeirats zusammen mit dem Sportamt, schreibt die Stadt Regensburg in einer Mitteilung.

Regensburg: Große Sportereignisse im Blick

Dabei sind vor allem die bisherigen sportlichen Leistungen entscheidend. Zudem versucht man einzuschätzen, wie sich die Athletinnen und Athleten in naher Zukunft entwickeln werden. Die Ziele sind hoch gesteckt: Langfristig peilen die Mitglieder des „Team Regensburg“ die Teilnahme an Europa- oder Weltmeisterschaften oder den Olympischen Spielen* an.

Regensburg: Förderung als Anerkennung

Abseits der „großen“ Sportarten wie Tennis oder Fußball können in Deutschland nur wenige Athleten von ihrem Sport leben. „Mit unserem Beitrag wollen wir unseren ‚Local Heroes‘ Hilfestellung leisten, damit sie sich auf ihren Sport noch besser konzentrieren können“, erklärt Johann Nuber, Amtsleiter für Sport und Freizeit der Stadt Regensburg*.

„Wir wissen, dass es keine großen Beträge sind“, sagt Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein. „Hauptsächlich wollen wir den Sportlerinnen und Sportlern zeigen, dass wir stolz auf ihre Leistungen sind und ihnen dafür Anerkennung zollen, dass sie Regensburg weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt machen.“

Regensburg: Immer mehr Bewerber für das „Team Regensburg“

Die Förderung wird seit 2016 vergeben und ist offenbar heiß begehrt. Jedes Jahr bewerben sich mehr Talente darauf, sagt Armin Zimmermann, Sprecher des Arbeitsausschusses des Sportbeirats. Es sei schwierig eine Auswahl zu treffen, ohne jemanden zu enttäuschen. Die Mitgliedschaft im „Team Regensburg“ richte sich jedoch gezielt an Wenige, um etwas Besonderes zu bleiben: „Das schafft Anreize.“

2022 sind Sportlerinnen und Sportler aus elf Vereinen mit dabei. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden in drei Kategorien eingeteilt, die sich in Alter und Förderhöhe unterscheiden. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Talentteam (Bis 17 Jahre)

Jasmin Kühlein, Biketeam Regensburg e. V.

Tim Stadlbauer, Biketeam Regensburg e. V.

Loreen Stadlbauer, Eissportclub Regensburg e. V.

Leon Kraiczyk, Eissportclub Regensburg e. V.

Aleandro Angaran, Eissportverein Regensburg e. V.

Jason Arzt, Eissportverein Regensburg e. V.

Fabian Broll, Eissportverein Regensburg e. V.

Korbinian Ledutke, Eissportverein Regensburg e. V.

David Nweke, Eissportverein Regensburg e. V.

Kilian Redle, Regensburg Legionäre e. V.

Norwin Staps, Regensburg Legionäre e. V.

Noelle Benkler, Schwimmclub Regensburg e. V.

David Cicero, Schwimmclub Regensburg e. V.

Leon Heberlein, Schwimmclub Regensburg e. V.

Jan Krause, Schwimmclub Regensburg e. V.

Luis Lengfellner, Schwimmclub Regensburg e. V.

Lena Frauenholz, TC Rot-Blau Regensburg e. V.

Perspektivteam (18 bis 23 Jahre)

Adelheid Przybylak, 1. Athletenclub Regensburg e. V.

Mona Mayer, LG Telis Finanz Regensburg

Riccardo Casanova, OLG Regensburg e. V.

David Grimes, Regensburg Legionäre e. V.

Nina Kerscher, Regensburg Legionäre e. V.

Alexander Schmidt, Regensburg Legionäre e. V.

Anna Schillinger, SWC 1946 e. V. Regensburg

Linus Rosner, Veloclub Ratisbona e. V.

Topathleten (Ab 23)

Simon Boch, LG Telis Finanz Regensburg

Miriam Dattke, LG Telis Finanz Regensburg

Anna-Lena Obermaier, LG Telis Finanz Regensburg

Pascal Amon, Regensburg Legionäre e. V.

Elias von Garßen, Regensburg Legionäre e. V.