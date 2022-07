Thurn und Taxis Schlossfestspiele gestartet: Trotz Kritik tritt Operndiva aus Russland auf

Von: Tanja Kipke

Die Schlossfestspiele im Hause Thurn und Taxis haben begonnen. Das Programm strotzt vor Prominenz. Trotz Kritik tritt auch die Operndiva Anna Netrebko auf.

Regensburg – Gregory Porter, James Blunt, David Garrett: Zahlreiche prominente Künstler sind auf der Bühne der Thurn und Taxis Schlossfestspiele zu sehen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet das Fest in Regensburg wieder statt, am Freitag (15. Juli) war Auftakt. Mit einem Programm, das für jeden ein Highlight bereit hält – ob klassische Oper oder moderne Popmusik. Auch ein Opernstar aus Russland ist dabei, und das, obwohl es zuvor Kritik gehagelt hatte.

Thurn und Taxis Schlossfestspiele: Russische Opernsängerin tritt trotz Kritik auf

Als „Traumpaar der Klassik“ werden sie auf der Homepage der Festspiele angekündigt: Anna Netrebko und Yusif Eyvazov. Netrebko ist eine russische Opernsängerin, die seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine mehrfach indie Kritik geraten ist, weil sie sich nicht eindeutig vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert hatte.

Anna Netrebko tritt am Freitag (22. Juli) bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen auf. © Barbara Gindl/APA/dpa/Image (merkur.de-Collage)

Unter anderem hatte ihr das der Landesfinanzminister von Baden-Würrttemberg, Danyal Bayaz (Grüne), vorgeworfen. Er sagte den Stuttgarter Nachrichten, solang Netrebko sich nicht gegen Putin ausspricht, dürfe sie im September nicht im Ehrenhof des Neuen Schlosses auftreten. Und tatsächlich wurde das Konzert der Opernsängerin am Freitag (15. Juli) ersatzlos abgesagt.

Sponsoren rechtfertigen Entscheidung der Veranstalter

Die Veranstalter der Schlossfestspiele in Regensburg „Odeon Concerte“ halten jedoch an ihrer Entscheidung, Netrebko auftreten zu lassen, fest. Die Sponsoren der Veranstaltung sehen den Auftritt ebenfalls nicht kritisch. REWAG-Sprecher Martin Gottschalk sagte dem BR: „Sie hat sich doch mittlerweile genug von Putin und dem Angriffskrieg distanziert.“ Die Kunst bei den Schlossfestspielen stehe im Mittelpunkt und nicht die politischen Ansichten der Künstlerinnen und Künstler. Auch BMW respektiere die künstlerische Freiheit der Veranstalter.

In einem Interview mit der Zeit hatte Netrebko kürzlich die Gewalt in der Ukraine scharf verurteilt, sie wünsche sich Frieden. Putin habe sie lediglich bei Preisverleihungen getroffen und stünde ihm auch nicht nahe, wie von einigen vermutet wird. Ein bestimmtes „Statement“ gegen Putin herausgeben, könne sie allerdings nicht. „Ich bin noch immer eine russische Staatsbürgerin, da kann man so etwas nicht machen“, argumentierte sie. „Niemand in Russland kann das.“ (tkip)

