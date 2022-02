Frau findet in der Oberpfalz zwei Männer erschossen in ihrer Wohnung - Polizei gibt Details bekannt

In Tirschenreuth wurden die Leichen von zwei Männern gefunden. © Nicolas Armer/dpa

Am 4. Februar entdeckte eine Frau ihren Lebenspartner sowie einen weiteren Hausbewohner erschossen in ihrer Wohnung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tirschenreuth – Grausamer Fund im östlichen Landkreis Tirschenreuth*: Eine Frau entdeckte am Freitagabend (4. Februar) gegen 19.45 Uhr in ihrer Wohnung ihren verstorbenen Lebensgefährten (55), der dort tot zusammen mit einem anderen Hausbewohner (51) lag. Beide Leichen hatten Schussverletzungen, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. Außerdem fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe der toten Männer einen Revolver, den der 51-Jährige legal besaß.

Tirschenreuth: Obduktion bringt etwas Klarheit

Stand heute wird vermutet, dass der 51-jährige Hausbewohner nach einem möglichen Streit den 55-jährigen Lebensgefährten der Frau erschossen hatte, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. Weitere Personen seien wahrscheinlich nicht beteiligt gewesen. Eine am Montag durchgeführte Obduktion hat ergeben, dass die Schussverletzungen unmittelbar für den Tod der Männer verantwortlich waren. Die Kripo Weiden in der Oberpfalz ermittelt nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft Weiden, um die genauen Hintergründe des Vorfalls herauszufinden. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA