Schulbus erfasst Bub (8) auf Fahrrad – Kind war sofort tot

In der Oberpfalz ereignete sich am Montagnachmittag ein folgenschwerer Unfall. Ein Bus fuhr einen Achtjährigen auf dem Fahrrad an. Der Junge war sofort tot.

Parkstein – Ein tragischer Unfall ereignete sich in Parkstein (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) am Montagnachmittag (6. März). Ein achtjähriger Junge war laut Polizei gegen 14.30 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs. Das Kind wurde an einer Kreuzung von einem Schulbus angefahren und erlag noch an Ort und Stelle seinen tödlichen Verletzungen.

Tödlicher Unfall in Bayern: Bub (8) wird von Schulbus erfasst

Den Bus fuhr nach Polizeiangaben ein 59-jähriger Mann aus Weiden. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass ein Gutachter vor Ort die Unfallursache untersuchen soll. Die Polizei kann bislang keine Aussagen zum Hergang machen, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Neustadt/Waldnaab dem BR.

Der Bereich rund um die Unfallstelle war bis in den Abend hinein gesperrt. In dem Bus befanden sich ältere Schüler, die auf dem Nachhauseweg waren. Ein Kriseninterventionsteam unterstützt am Dienstag Lehrer und Schüler in der Grundschule Parkstein. (tkip)

