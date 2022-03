31-Jähriger stirbt bei Festnahme durch Polizei: Familie erfährt davon aus Zeitung - und hat viele Fragen

Von: Stefan Aigner

Ein Polizeieinsatz zwischen Regensburg und Wenzenbach gibt nach wie vor Rätsel auf (Symbolfoto). © Stefan Aigner

Mutter und Schwester eines 31-Jährigen, der während eines Polizeieinsatzes bei Regensburg verstarb, fordern eine erneute Obduktion des Leichnams. Hintergrund sind viele ungeklärte Fragen.

Der Tod eines 31-jährigen Regensburgers bei einem Polizeieinsatz am Sonntag vor einer Woche gibt nach wie vor Rätsel auf. Auch eine erste Obduktion konnte die Todesursache nicht geklärt werden – und nun gibt es Kritik von den Angehörigen des Verstorbenen am Umgang der Ermittlungsbehörden mit ihnen. Sie fordern eine nochmalige Untersuchung des Leichnams.

Tragischer Polizeieinsatz bei Regensburg: Mutter meldete Sohn als vermisst - da war er bereits tot

Folgt man der Schilderung von Marlies R. (alle Namen geändert), dann war ihr Sohn Daniel am frühen Nachmittag des 20. März zu einem längeren Spaziergang aufgebrochen. Nichts Ungewöhnliches für den Mann, der seit seinem 16. Lebensjahr unter Schizophrenie litt und für den seine Mutter deshalb die Betreuung übernommen hat. Als er eine Stunde nach Mitternacht immer noch nicht zuhause war, meldete seine Schwester ihn bei der Kripo Regensburg als vermisst, stellte Fotos zur Verfügung und wies auf dessen Erkrankung hin. Was Mutter und Schwester zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Daniel war bereits seit mehreren Stunden tot.

Tragischer Polizeieinsatz: Anruferin meldete Körperverletzung

Laut bisherigen Mitteilungen der Staatsanwaltschaft Regensburg hatte eine Frau aus Grünthal (Gemeinde Wenzenbach bei Regensburg) am Sonntagabend die Polizei alarmiert. Sie habe einen Mann beim Zündeln beobachtet. Als ihr Mann diesen zur Rede stellen wollte, sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen – ihr Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf. Von einer Eisenstange, die dabei verwendet worden sei, war die Rede. Ob dies tatsächlich so war, sei bislang nicht mit letzter Sicherheit geklärt, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher. Doch die hinzu gerufene Streife war gewarnt.

Die Anruferin sei dem flüchtenden Täter gefolgt, so Rauscher und habe dabei die ganze Zeit telefonisch Kontakt mit der Polizei gehalten. Auf der Brandlbergerstraße, zwischen Regensburg und Grünthal, konnte eine Streife den 31-Jährigen schließlich stellen.

Festnahme mit tödlichem Ende: Kaum unabhängige Zeugen

Dieser habe sich heftig gegen die Festnahme gewehrt, heißt es in einer ersten Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Zunächst hätten die Beamten ihn an den Händen gefesselt. Als er sich immer noch wehrte, habe man mithilfe zweier weiterer Polizisten, die zwischenzeitlich als Verstärkung gekommen waren, versucht, auch die Beine zu fixieren. Im Zuge dieses Gerangels habe der Mann plötzlich aufgehört, zu atmen und sei letztlich verstorben. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben.

Neben den vier eingesetzten Polizeibeamten gibt es lediglich eine Augenzeugin. Eine Anwohnerin habe den Einsatz aus dem Fenster beobachtet und diesen als „professionell“ geschildert, so Oberstaatsanwalt Rauscher. Die Anruferin hingegen habe die Festnahme selbst nicht mehr beobachtet.

Toter bei Polizeieinsatz nahe Regensburg: Mutter und Schwester wussten lange nicht Bescheid

Am nächste Tag erfuhren Mutter und Schwester von Daniel S. aus den Medien von dem Polizeieinsatz und davon, dass es einen Toten gegeben habe, dessen Identität bislang noch nicht geklärt sei. Sie befürchteten aber bereits, dass es Daniel sein könnte. Doch bei der Kripo, wo die Schwester am Abend, nach erfolglosen Anrufen, persönlich noch einmal nachhakte, erfuhren sie nichts. Erst am Dienstag, gegen Mittag, seinen dann zwei Kriminalbeamte vor der Tür gestanden, hätten die traurige Nachricht überbracht und gefragt, ob man Daniels Zimmer in Augenschein nehmen könne. Es fand eine Durchsuchung statt, es sei um Drogen gegangen, so die Mutter. Doch gefunden wurde nichts. Oberstaatsanwalt Rauscher bestätigt zudem, dass der 31-Jährige in diesem Zusammenhang nie in Erscheinung getreten sei.

Nach der ersten Obduktion teilte die Staatsanwaltschaft dann ebenfalls am Dienstag mit, dass die Todesursache immer noch nicht geklärt sei. „Ein Herzinfarkt und ein Versterben infolge unmittelbaren Erstickens konnten ausgeschlossen werden“, hieß es. „Abgesehen von Haltespuren an den Armen des Verstorbenen ergaben sich auch keine Hinweise intensiver Gewalteinwirkung“.

Angehörige entdecken auffällige Wundmale am Leichnam

Mutter und Schwester fuhren ins rechtsmedizinische Institut nach Erlangen, um den Leichnam von Daniel zu sehen. Und nun fordern sie über ihren Rechtsanwalt Philipp Pruy eine nochmalige Obduktion. Hintergrund sind zwei auffällige Wundmale an Stirn und Schläfe des Toten, die seinen Angehörigen aufgefallen und auf Fotos dokumentiert sind. Diese Verletzungen habe ihr Sohn nicht gehabt, als er das Haus verließ, sagt die Mutter. Laut Oberstaatsanwalt Rauscher schließen die Rechtsmediziner allerdings aus, dass der Tod damit in Zusammenhang stehen könnte.

Rechtsanwalt stoppt Verbrennung des Leichnams - und fordert erneute Obduktion

Rechtsanwalt Philipp Pruy hat die bereits anberaumte Verbrennung des Leichnams nun erst einmal gestoppt. Der Gesamtzusammenhang – eine Vermisstenanzeige, trotz derer die Angehörigen über zwei Tage keine Auskunft erhielten, eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft vor Information der Angehörigen und „durchaus fernliegende Ermittlungsansätze im Hinblick auf einen Cannabiskonsum des Verstorbenen“ würden „zu berechtigten Fragen meiner Mandantin“ führen, so Pruy.

Es sei „außergewöhnlich“, dass die bisherige Obduktion keine Todesursache erbracht habe bei einem 31-Jährigen, der zwar psychisch krank, aber körperlich gesund gewesen sei. „Es erscheint daher insbesondere im Interesse der Strafverfolgungsbehörden geboten, die Todesumstände durch ein Zweitgutachten ermitteln zu lassen“, schreibt er in seinem entsprechenden Antrag auf nochmalige Obduktion sowie Akteneinsicht. „Bislang wissen auch wir nur das, was in der Zeitung steht“, kritisiert der Rechtsanwalt.

Anwalt der Angehörigen erhält diese Woche Akteneinsicht

Für Oberstaatsanwalt Rauscher steht der Akteneinsicht nichts entgegen. Allerdings erst, wenn das schriftliche Obduktionsergebnis vorliege. Das habe das rechtsmedizinische Institut in Erlangen zwischenzeitlich für kommende Woche zugesichert. Länger wird es noch dauern bis das toxikologische und feinstoffliche Gutachten vorliegen. Rauscher spricht hier von etwa drei Wochen. Bei der Forderung nach einer nochmaligen Obduktion hingegen gebe es eine klare Rechtslage, so Rauscher. Eine solche komme nur in Frage, wenn es berechtigte Zweifel an der Sachkunde des ersten Gutachtens gebe.

