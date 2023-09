Trotz „zweifelsfreier“ DNA-Spuren: Mutmaßlicher Vergewaltiger streitet vor Gericht alles ab

Von: Stefan Aigner

Der Angeklagte mit seiner Rechtsanwältin Susan Rechenbach-Auerswald auf dem Weg zum Gerichtssaal. © Stefan Aigner

Fünf Frauen sollen in Regensburg Opfer eines mutmaßlichen Vergewaltigers geworden sein. Die Staatsanwaltschaft hat Sicherungsverwahrung beantragt.

Regensburg – Einen „Hang zur Begehung schwerster Sexualstraftaten“ bescheinigt die Staatsanwaltschaft einem 34-jährigen Familienvater, der sich derzeit vor dem Landgericht Regensburg verantworten muss. Seit Januar sitzt der gelernte Altenpfleger in Untersuchungshaft. Bedrohung, sexuelle Belästigung, mehrere Fälle der versuchten und einer vollendeten besonders schweren Vergewaltigung, lauten die Vorwürfe in der Anklageschrift.

Spätherbst 2020 in Regensburg: Vergewaltigungsversuche in Serie

Der Fall sorgte im Spätherbst 2020 für viel öffentliches Aufsehen und eine Fahndung, in deren Zuge die DNA-Proben von über 500 Männern genommen wurden. Damals soll der Angeklagte regelrecht auf der Jagd nach jungen Frauen gewesen sein.

In der Nacht vom 26. Oktober 2020 lauerte er am Rennplatz einer 24-Jährigen auf. Zunächst bat er sie laut Anklage um eine Zigarette. Anschließend soll er sie mit dem Fahrrad verfolgt, mit einem Revolver bedroht und begrapscht haben. Dann verschwand er. Warum, das ist bisher nicht bekannt.

Frauen bedroht und vergewaltigt: DNA-Spur bringt 34-Jährigen in U-Haft

Vier Tage später, spät in der Nacht, verfolgte er laut Staatsanwaltschaft in der Altstadt eine 19-Jährige von einer Kneipe bis zu ihrem Hauseingang. Auch hier soll er mit dem Revolver gedroht haben, um sexuelle Handlungen zu erzwingen. Doch die junge Frau schrie laut um Hilfe. Der Angreifer floh.

Am 31. Oktober, wieder mitten in der Nacht, soll er dann eine 23-Jährige mit dem Revolver bedroht und versucht haben, sie ins Gebüsch zu zerren. Auch sie schrie um Hilfe. Wieder ergriff er die Flucht.

Zwei Tage später, kurz vor neun Uhr Abend soll dann eine 27-Jährige in der Nähe des Grillplatzes im Westpark sein Opfer geworden sein. Mit einem Revolver zwang er sie laut Anklage zum Oralverkehr. Die Sperma-Spuren, die er hier hinterließ, sollten ihn nicht nur in Untersuchungshaft bringen.

(Versuchte) Vergewaltigungen in Serie: Festnahme im Januar 2023

Sie bringen den nun Angeklagten auch mit einer weiteren versuchten Vergewaltigung im Mai 2019 in Verbindung. Damals soll der Vater von zwei kleinen Mädchen beim Bahnhof Prüfening eine 17-Jährige mit dem Fahrrad verfolgt und mit einem Messer bedroht haben. Auf der Waffe stellten Ermittler ebenfalls DNA sicher – seine, wie sich später herausstellte. Die minderjährige Frau entkam damals nur knapp.

Anfang dieses Jahres kamen die Ermittler dem Mann, der zwischenzeitlich mit seiner Familie nach Thüringen gezogen war, auf die Spur. Sperma, das an der Hand des Opfers im Westpark sichergestellt werden konnte, stimme „zweifelsfrei“ mit einem Abstrich überein, der von dem Mann genommen werden konnte, hieß es bei einer Pressekonferenz der Kripo anlässlich der Festnahme des Mannes im Januar.

Trotz DNA-Spuren: Mutmaßlicher Vergewaltiger streitet alles ab

Doch am ersten Verhandlungstag will der Angeklagte trotz all dieser Spuren nichts mit den angeklagten Taten zu tun haben. Daran ändern auch hartnäckige Nachfrage von der Richterbank nichts.

„Können Sie uns erklären, warum Ihre DNA bei zwei Fällen gefunden wurde?“, will beispielsweise Vorsitzender Richter Thomas Zenger wissen. „Wie soll Ihr Sperma dort hin kommen?“ „Da stutzt man natürlich schon. Das ist alles sehr unwahrscheinlich.“

Prozess gegen mutmaßlichen Vergewaltiger: „Ich kann doch keine Märchen erzählen“

Ob er wisse, dass ein Geständnis, das seinen mutmaßlichen Opfern die Aussage erspare, sich strafmildernd auswirken könne, fragt Zenger. Und, ob ihm die Tragweite seiner Aussage bewusst sei.

Doch der gebürtige Madegasse, seit 2013 in Deutschland lebend, bleibt auch nach einer Sitzungsunterbrechung, während der er sich mit seiner Anwältin berät, dabei: Er habe nichts gemacht. Und: „Ich kann doch keine Märchen erzählen.“

Prozess gegen mutmaßlichen Vergewaltiger: Angeklagter präsentiert Alibi

Zur Tatzeit 2019 habe er als Küchenhelfer in einer Gaststätte gearbeitet, so der etwas schmächtige Mann. Wie seine DNA an das damals sichergestellte Messer gekommen sei, wisse er nicht. Aktuell überprüft die Kripo das Alibi des Angeklagten.

Während der Taten zwischen Oktober und November 2020 habe er gerade Urlaub gehabt und sei zu Hause bei seiner Familie gewesen. Nachfragen der Kammer bezüglich der Sperma-Spuren beantwortet der Angeklagte nicht.

Prozess am Landgericht Regensburg: „Neigung zu überfallartigen Vergewaltigungen“

„Bei ihm liegt eine über Jahre ausgeübte Neigung zur Begehung überfallartiger Vergewaltigungen zum Nachteil zufällig im öffentlichen Raum ausgewählter fremder junger Frauen (…) vor“, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Neben einer möglichen Haftstrafe hat man deshalb auch anschließende Sicherungsverwahrung beantragt.

Für den Prozess sind bislang 14 Verhandlungstage angesetzt.

