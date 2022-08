Über 70 Verletzte und ein Toter – Jahre lang passiert nichts am Unfallschwerpunkt in Regensburg

Von: Stefan Aigner

Am 20. November 2017 starb ein 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall an der DEZ-Kreuzung. Ein Geisterrad erinnerte kurzzeitig an den tödlichen Unfall. © ADFC Regensburg

75 Unfälle binnen drei Jahren gab es an einer Kreuzung in Regensburg. Betroffen vor allem: Radfahrer. Jetzt will die Stadt endlich handeln.

Regensburg – Einen Toten, 58 Leicht- und sechs Schwerverletzte gab es bei Verkehrsunfällen zwischen 2016 und 2018 am Verkehrsknotenpunkt rund um das Donaueinkaufszentrum in Regensburg. Seitdem hat die Polizei den dortigen Kreuzungsbereich als sogenannte „Unfallhäufungsstelle“ identifiziert.

Unfallschwerpunkt in Regensburg: Lange wurde nicht gehandelt

Zu derselben Feststellung kommt auch ein Gutachten der Münchner Verkehrsplaner gevas humberg & partner, das der Stadt Regensburg seit März 2020 vorliegt. Als Straßenbaulastträger ist die Stadt deshalb zum Handeln verpflichtet.

Doch bislang ist wenig passiert. Als am 20. November 2017 ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Frankenstraße starb, vertrat das Ordnungsamt noch den Standpunkt, dass keine Entschärfung der Verkehrssituation nötig sei. Später wurden dann doch einige Fahrradwege rot eingefärbt und Hinweisschilder angebracht.

Unfallschwerpunkt: Kreuzung bereits jetzt überlastet

Am kommenden Donnerstag, 25. August, soll der Ferienausschuss des Regensburger Stadtrats nun aber über etwas weitreichendere Vorschläge von Stadtplanungsreferentin Christine Schimpfermann diskutieren.

Die Idee: Die Ampelphasen von geradeaus fahrenden Radlern und rechtsabbiegenden Fahrzeugen sollen getrennt geschaltet werden, um die besonders häufigen Abbiegeunfälle zu vermeiden. Das Problem dabei: Der Verkehrsknotenpunkt rund um das Donaueinkaufszentrum ist bereits jetzt an den Grenzen seiner Belastbarkeit angelangt.

Überlastete Kreuzung: Pläne für Kreuzungsfreiheit auf der langen Bank

Das Gutachten der Münchner Verkehrsplaner stellt fest, das es an vier von fünf Kontenpunkten rund um das DEZ zu „beträchtlichen“ bzw. „langen“ Wartezeiten für Pkw und Lkw kommt. Es trete „häufig“ bzw. „in den meisten Fällen“ ein Rückstau auf – mit Auswirkungen auf andere Verkehrsknoten.

Seit Jahren im Raum stehende Pläne, den Verkehrsknotenpunkt durch Untertunnelung kreuzungsfrei zu bekommen, bleiben bislang nur ein frommer Wunsch. Zwar hat die derzeitige Regierungskoalition diese Idee ausdrücklich in ihre Koalitionsvereinbarung aufgenommen – Treiber sind hier vor allem FDP und CSU.

Kreuzungsumbau: Stadtbahn-Pläne sorgen für Verzögerungen

Doch erst im Juli wurde der Plan nach hinten geschoben. Hintergrund sind die Pläne für eine schienengebundene Stadtbahn in Regensburg, deretwegen zunächst noch einmal eine großräumige Verkehrsuntersuchung durchgeführt werden soll.

„Derzeit laufen die Vorplanungen zur Konkretisierung der Trassen“, heißt es in der Vorlage für den Ferienausschuss. „Ein vorgezogener, aufwendiger Umbau der Kreuzung ist daher nicht sinnvoll. Die zukünftigen Planungen und der Ausbau der Stadtbahn dürfen nicht negativ beeinflusst werden.“

Zur Erhöhung der Sicherheit: Getrennte Ampelphasen und mehr Abbiegespuren

Und so muss man sich anderer Mittel behelfen, um einerseits die Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer zu erhöhen und andererseits die Stau-Situation rund ums DEZ nicht noch weiter zu verschärfen.

Planungsreferentin Schimpfermann schlägt deshalb neben den getrennten Ampelphasen für Radler und Rechtsabbieger zusätzliche Abbiegespuren für Pkw und Lkw vor. Die zusätzlichen Flächen dafür gehen vor allem auf Kosten der Fuß- und Radwege, die dafür verkleinert werden sollen. „Positive Effekte“ würden sich dadurch ergeben, steht in der Vorlage. Der Platz zur „Reduzierung der Furtbreite für Fußgänger und Radfahrer“ sei vorhanden.

Planungsreferentin zu Umbauplänen: Sicherheit geht vor Leistungsfähigkeit

Der vorgeschlagene Umbau werde „die gesicherte Führung der Radfahrer an allen Quadranten unter Beibehaltung der Leistungsfähigkeit des MIV auf bestehendem Niveau“ gewährleisten, so Schimpfermanns Prognose. Doch dass dies nicht im Vordergrund steht, wird aus der Vorlage ebenfalls deutlich.

So oder so seien nämlich „die Belange der Verkehrssicherheit, vor allem im Hinblick auf Fußgänger und Radfahrer (…) sogar vorrangig gegenüber der Leistungsfähigkeit anzusehen“, heißt es abschließend.