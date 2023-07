Bäume stürzen um – Unwetter mit Starkregen und Windböen fegen über die Oberpfalz

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Heftige Unwetter zogen in der Nacht auf Mittwoch über Bayern und sorgten für zahlreiche Schäden. Auch die Oberpfalz war betroffen.

Neumarkt in der Oberpfalz - Über Bayern zog in der Nacht auf Mittwoch, 12. Juli, ein Unwetter. Im Gepäck hatte es Starkregen, Windböen und zahllose Blitze. Die Schäden zeigen sich nun bei Tageslicht: Bäume wurden entwurzelt, Schilder flogen durch die Gegend, Baugeräuste waren umgekippt. Einschränkungen gibt es auch im Bahnverkehr.

Das Unwetter sorgte für viele Einsätze von Feuerwehr und Polizei. © vifogra / Haubner

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Unwetter ziehen über Bayern: Auch die Oberpfalz ist betroffen - Bäume stürzen um

Auch in der Oberpfalz hat das starke Unwetter gewütet. Die Gewitter zogen am späten Dienstagabend auch über den Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Es blitzte regelmäßig am Nachthimmel, zusätzlich gab es Starkregen und Windböen. Als Folge kippten einige Bäume auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr musste zur Beseitigung anrücken.

Bäume stürzten bei dem Unwetter in der Oberpfalz um. © vifogra / Haubner

Unwetter in Bayern: 100 Einsätze für die Polizei in der Oberpfalz

In der Oberpfalz hielten an die 100 Einsätze die Polizei auf Trab. Verletzte oder Tote habe es keine gegeben. Für Mittwoch, 12. Juli, liegt derzeit keine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mehr für die Oberpfalz vor. Es scheint ruhig zu bleiben.

Das Unwetter sorgte für viele Einsätze von Feuerwehr und Polizei. © vifogra / Haubner

Laut Vorhersage von wetter.com wird es am Tag nach dem Unwetter in Neumarkt in der Oberpfalz noch bis zu 27 Grad warm. Wolkig und windig soll es laut Wettervorhersage tagsüber sein. Nachts kühlt es dann auf bis zu 17 Grad ab. (kam)

Massive Unwetterfront fegt über Bayern hinweg: Die Bilder der Sturmnacht Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.