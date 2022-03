Ukraine-Konflikt: Bäckerei in Bayern ruft Spendenaktion ins Leben - „Ihr seid einfach spitze“

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Eine bayerische Bäckerei spendet pro verkauftem Bauernbrot einen Euro an die Menschen im Ukraine-Konflikt. (Symbolbild) © Chromorange/imago-images

Eine Bäckerei in Bayern hat wegen des Ukraine-Konflikts eine Spendenaktion gestartet. Die Erlöse gehen zu 100 Prozent an die Bevölkerung der Ukraine.

Neumarkt - Die Solidarität der Menschen im Ukraine-Konflikt ist weiterhin ungebrochen. Mit Sach- und Geldspenden wollen sie der Bevölkerung in dem Land unter die Armen greifen. Unter anderem hat auch die Stadt Regensburg eine Hilfsaktion für die Partnerstadt Odessa organisiert. Nun hat auch eine Bäckerei aus Neumarkt in der Oberpfalz eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Ukraine-Krieg: Bäckerei Plank aus Neumarkt ruft Spendenaktion ins Leben

Die Bäckerei und Konditorei Plank verkündete am Dienstag (1. März) auf den beiden Social-Media-Plattformen Instagram und Facebook, dass mit der Aktion „Ukraine Hilfsbrot“ pro verkauftem Bauernbrot ein Euro an eine gemeinnützige Organisation geht - und damit zu 100 Prozent an die Menschen im Ukraine-Krieg.

Die Follower der Bäckerei finden die Aktion auf jeden Fall sehr gut, wie sich in den Kommentaren zeigt. „Super“, „ihr seid einfach spitze“ oder „lobenswert“ ist etwa auf Instagram zu lesen.

Ukraine-Konflikt: Neumarkter Bäckerei Plank verkündet ersten Erfolg bei Spendenaktion

Bereits am Donnerstag konnte die Bäckerei den ersten Erfolg verkünden. Zu einem Foto auf Instagram heißt es: „Vielen herzlichen Dank! Wir freuen uns sehr, dass unsere Aktion Ukraine Hilfsbrot einen so großen Anklang findet und bereits so gut angenommen wird. Danke.“ (ly)

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns. Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.