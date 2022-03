Immer mehr Militär-Flugverkehr: Nun kreisen sogar Langstreckenbomber über Bayern

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Zwei Langstreckenbomber (Typ B-52) kreisten über der Oberpfalz (Archivbild). © IMAGO / ZUMA Wire

Der militärische Flugverkehr in Bayern nimmt zu, am Freitag flogen Langstreckenbomber über der Oberpfalz. Ein Air-Force-Sprecher äußert sich.

Grafenwöhr - In der Oberpfalz gibt es immer mehr militärischen Flugverkehr. Ein Grund dafür ist der Ukraine-Konflikt, der sich seit dem Angriff Russlands zu einem Krieg entwickelt hat. Nun kreisten zwei Langstreckenbomber (Typ B-52) über dem US-Stützpunkt in Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab).

Ukraine-Konflikt: Langstreckenbomber kreisen über US-Stützpunkt in Grafenwöhr

Die B-52 werden auch „Stratosphärenfestungen“ genannt. Wie nordbayern.de berichtet, überflogen sie am vergangenen Freitag den Stützpunkt in Grafenwöhr. Das zeigt auch ein Video auf YouTube. Die Air Force teilte dem Portal auf Anfrage mit, dass die B-52 Teil der „Task Force Bomber Europe“ sei. Seit Monaten würden die Einheiten regelmäßig mit Fliegern und Soldaten anderer Nato-Mitglieder trainieren. Dadurch soll die Zusammenarbeit verbessert werden. „Die Rotation der ‚Bomber Task Force‘ gibt uns die hervorragende Gelegenheit, unsere Verbündeten zu integrieren und mit ihnen zu trainieren, insbesondere in dieser schwierigen Zeit“, sagt General Jeff Harrigian, Kommandant der US Air Forces in Europa und Afrika dazu. Laut des Berichts flogen die B-52 danach weiter Richtung Rumänien. Dort soll es eine Übungsmission geben.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Ukraine-Konflikt: Amerikanische Soldaten sollen Nato-Ostflanke stärken - Landung in Nürnberg

„Wir können bestätigen, dass der militärische Verkehr zugenommen hat“, erklärte ein Sprecher des Flughafens in Nürnberg gegenüber nordbayern.de. Erst Anfang der Woche landeten amerikanische Truppen in Nürnberg, wo sie von Ministerpräsident Markus Söder empfangen wurden. Dann ging es für die Einheiten weiter nach Grafenwöhr.

Wegen Krieg in der Ukraine: 200 US-Soldaten landen in Nürnberg (Video)

Die Soldaten kommen, um die Nato-Ostflanke zu schützen, sagte Söder bei der Begrüßung der Amerikaner. „Sie verteidigen Frieden und Freiheit der westlichen Welt.“

Erst kürzlich gab es am Albrecht-Dürer-Airport ein großes Schauspiel: Das Riesen-Flugzeug Antonow landete in Nürnberg. Ein Schwester-Jet wurde aufgrund des Ukraine-Russland-Krieges in Kanada kürzlich abgeschleppt. (kam)