Ukraine-Krieg in Deutschland: Uniklinikum Regensburg behandelt Verwundete – mit „Schuss- und Explosionsverletzungen“

Von: Miriam Haberhauer

Die Folgen des Ukraine-Konflikts sind auch in Deutschland spürbar. Am Uniklinikum Regensburg werden verwundete Soldaten und Privatpersonen aus dem Kriegsgebiet behandelt.

Regensburg – Am 24. Februar 2022 begann die Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Seit dem Sommer werden immer mehr ukrainische Kriegsverletzte nach Deutschland gebracht. Eine besondere Herausforderung für Bayerns Kliniken, die oftmals ohnehin schon an ihrer Belastungsgrenze stehen.

Ukrainische Kriegsverletzte in Bayern: Besondere Herausforderung für Uniklinik Regensburg

Seit Anfang Juni ist das Universitätsklinikum Regensburg (UKR) eine der bayerischen Kliniken, die ukrainische Kriegsverletzte zur Behandlung aufnimmt. 16 Patienten sind es bislang, Tendenz steigend: „Wir bekommen im Moment regelmäßig alle vier Wochen mehrere Patienten (ca. 2–4) nach Ostbayern, deren Verteilung ich in meiner Funktion als Sprecher des TraumaNetzwerks Ostbayern, übernehme“, erklärte Klinikdirektor Volker Alt gegenüber dem Münchner Merkur.

„Zumeist handelt es sich um Patienten mit schweren Wund- und Knocheninfektionen nach Schuss- und Explosionsverletzungen“, so Alt. Aber auch „Privatpersonen, die etwa kriegsbedingte Verletzungen erlitten haben“, werden im Freistaat behandelt, so eine Sprecherin des bayerischen Innenministeriums.

Physische und psychische Doppelbelastung: UKR hilft mit ukrainischem Oberarzt

In Regensburg werden vor allem Patienten mit Kriegsverletzungen behandelt. Die Behandlung kann sich dabei über mehrere Monate hinziehen, so Alt: „Dazu kommt, dass die Infektionen oftmals durch multiresistente Bakterien hervorgerufen sind, die Patienten isoliert werden müssen und die Antibiotika-Behandlung schwierig ist.“

Zusätzlich zu den gesundheitlichen Folgen des Krieges, „kommen noch posttraumatische Belastungsstörungen, sowie der Transport in bekannte Umgebung“, schildert Alt den Zustand seiner Patienten. Auch die deutsche Bürokratie gilt es für die Behandelten zu bewältigen: Sie müssen beim Sozialamt, der Krankenversicherung und dem Jobcenter gemeldet werden – all das meist ohne ein Wort Deutsch zu sprechen.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj beim Truppenbesuch in Bachmut. Die Stadt in der Ostukraine steht im Mittelpunkt monatelanger Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen. © IMAGO / ZUMA Press

Doch die Uniklinik Regensburg hilft ihren ukrainischen Patienten auch bei dieser Herausforderung: „Wir haben glücklicherweise einen Oberarzt mit ukrainischen Wurzeln, der viele Übersetzungs- und administrative Aufgaben für die Patienten übernimmt“, berichtet Alt.

„Kleeblattmechanismus“ aus Corona-Zeiten: Deutschlandweite Patientenverteilung

Wie das bayerische Innenministerium auf Merkur-Anfrage mitteilte, hat Deutschland im Rahmen der humanitären Hilfe für die Ukraine bislang bereits mehr als 600 Patienten zur medizinischen Behandlung aufgenommen. Die Anfragen hierzu werden über den europäischen Katastrophenschutzmechanismus (UPCM) gesteuert. Durch den – im Rahmen der Corona-Pandemie entwickelten – „Kleeblattmechanismus“ werden die Patienten auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilt, nach Bayern kamen so bisher 98 Patientinnen und Patienten, so eine Sprecherin.

Organisiert und durchgeführt werden die Patiententransporte über das Gemeinsame Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). „Die bisherigen Hilfsflüge sind an den Flughäfen München, Memmingen und Nürnberg gelandet“, so das Innenministerium. Je nach „Transportfähigkeit der Betroffenen und Aufnahmemöglichkeit der Kliniken, erfolgte die Verteilung dann jeweils im Umkreis der Flughäfen.“

Nach Kriegsende: UKR rechnet mit „deutlich mehr Verletzten“

Die Behandlungskosten sind meist durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) gedeckt. „Seit dem 1. Juni 2022 haben hilfsbedürftige Menschen aus der Ukraine Anspruch auf Leistungen der GKV und der sozialen Pflegeversicherung“, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Etwaige Transportkosten übernehmen die EU (zu 75 %), sowie der Bund (zu 25 %).

Mit Kriegsende würde die Zahl der Patienten aus der Ukraine zunehmen: „Wenn es (hoffentlich bald) zu einem Waffenstillstand kommt, dann rechnen wir alle mit deutlich mehr Verletzten, die zu uns nach Deutschland kommen. Denn dann können die Patienten direkt aus der Ukraine ausgeflogen werden“, so Klinikdirektor Alt. „Im Moment müssen die Patienten erst aus der Ukraine nach Polen oder in die Slowakei gebracht werden, um von dort ausgeflogen zu werden.“

