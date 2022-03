Regensburg bereitet sich auf Geflüchtete aus der Ukraine vor - Sporthalle wird zur Notunterkunft

In vielen deutschen Städten werden Sporthallen zu Notunterkünften für Geflüchtete umfunktioniert. (Symboldbild) © Arne Dedert/dpa

Die Stadt Regensburg bündelt ihre Kräfte, um Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen. In Windeseile wurde eine Sporthalle zu einer Notunterkunft umgestaltet.

Regensburg – Immer mehr Menschen flüchten vor Russlands Krieg in der Ukraine. Seit Anfang März haben bereits rund 45.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Bayern Schutz gesucht. Das teilte das Innenministerium in München am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Aufgrund der steigenden Anzahl versucht die Stadt Regensburg in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen ihr Angebot an Notunterkünften weiter auszubauen. Man gehe davon aus, dass die Zahl der Geflüchteten in den kommenden Tagen stark ansteigen werde, teilt die Stadt mit. Als große Notunterkunft wurde daher die städtische Sporthalle der Clermont-Ferrand-Mittelschule zu Verfügung gestellt.

Ukraine-Flüchtlinge in Regensburg: Notschlafstätten in Sporthalle errichtet

Mithilfe der Johanniter, des Technischen Hilfswerks, der Malteser und der Freiwilligen Feuerwehr wurde die Sporthalle in kürzester Zeit zu einer Notschlafstätte umfunktioniert. In der Halle sollen vor allem Menschen Zuflucht finden, welche nur kurz in Regensburg bleiben und dann anschließend zu Verwandten oder Freunden weiterreisen. Seit Freitag (11. März) stehen in der städtischen Turnhalle Feldbetten für 100 Personen bereit. Die Anzahl der Schlafplätze kann je nach Bedarf auf bis zu 200 erhöht werden.

Für die Versorgung der Geflüchteten mit Essen und Getränken steht der Johanniter Ortsverband Regensburg jederzeit bereit. Notwendige Corona-Schnelltest werden ebenfalls von der Hilfsorganisation zur Verfügung gestellt. Außerdem ist ein Sicherheitsdienst für einen 24-Stunden Betrieb vor Ort. Die Stadt Regensburg ermöglicht es den Kriegsopfern zudem, den öffentlichen Nachverkehr umsonst zu nutzen. Bei hoher Nachfrage können zusätzlich Bus-Shuttles organisiert werden.

Stadt dankt den Hilfsorganisationen

Laut Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, zeige ganz Regensburg Haltung. Man werde alles tun was möglich sei, um den Menschen auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine umfassend zu helfen, so Maltz-Schwarzfischer. Außerdem bedankte sie sich beim Amt für Integration und Migration für die professionelle Zusammenarbeit und bei den Hilfsorganisationen für das schnelle und engagierte Handeln.