Aktueller Stand in Regensburg: So bereitet sich die Oberpfalz auf Flüchtende aus der Ukraine vor

Viele Flüchtlinge kommen in Bayern an (Archivbild). © IMAGO / aal.photo

Seit Kriegsbeginn sind rund 980 Menschen aus der Ukraine nach Regensburg geflüchtet. Die Oberpfalz konnte vielen helfen, bittet jedoch weiterhin um Hilfe.

Regensburg – Seitdem Russland die Ukraine am Donnerstag (24. Februar) angegriffen hat, sind knapp 980 Menschen aus der Ukraine in den Landkreis Regensburg geflüchtet. Davon konnte das Landratsamt 115 an rund 50 private Wohnungsangebote vermitteln. Das berichtet der Landkreis Regensburg in einer Pressemitteilung.

Für diejenigen, die noch nicht vermittelt werden konnten, stehen zwei größere Zwischenunterkünfte, davon eine in Zeitlarn und eine in Tegernheim, zur Verfügung. Dort konnten bisher insgesamt rund 150 Menschen untergebracht werden. Ab Donnerstag (31. März) soll noch eine weitere Zwischenunterkunft für bis zu 42 Personen bereitgestellt werden: der Hilfskindergarten in Neutraubling beim Tenniscenter. Von dort aus können sie weitervermittelt werden.

Ukraine-Flüchtlinge: Oberpfalz bereitet sich auf große Menschenmenge vor

Derzeit bereitet sich die Oberpfalz auf den Fall vor, dass plötzlich 2.000 Menschen ankommen und aufgeteilt werden müssen. Dazu wurde für den Landkreis Regensburg eine große Halle im Gewerbegebiet Wörth-Wiesent angemietet, die Platz für rund 230 Menschen bietet – genutzt wurde sie bisher noch nicht. Darüber hinaus steht auch die Turnhalle Laaber für 150 Personen bereit.

Weiterhin nimmt die Stadt jede Art von Hilfe an: Ehrenamtliche Hilfe, Sammlungen von Sachspenden oder Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Sie werden gebeten, sich an ukraine@landratsamt-regensburg.de zu wenden.

Flüchtende aus der Ukraine: Bayerns Tafeln sind überlastet

Flucht aus der Ukraine: Freier Wohnraum in Regensburg?

Sollten die Bürgerinnen und Bürger privaten Wohnraum zur Verfügung haben, den sie den Flüchtenden aus der Ukraine bereitstellen wollen, können Sie das per Mail an das Landratsamt (Anmietung@lra-regensburg.de) melden. Für eine schnelle Vermittlung müssen in der E-Mail folgende Angaben enthalten sein: Kontaktdaten des Wohnungs-/Hausinhabers, Anschrift der Unterkunft, Größe der Unterkunft in Quadratmetern und für wie viele Menschen die Unterkunft Platz bietet, Ausstattung der Unterkunft, Zeitpunkt, ab dem die Unterkunft zur Verfügung steht und wie lange, Entfernung zu ÖPNV und Einkaufsmöglichkeiten. Um den Flüchtenden Umzüge und Stress zu ersparen, wäre es wichtig, wenn die Unterkunft für mindestens drei Monate bereitsteht – je länger, desto besser! Diejenigen, die große Unterkünfte für mindestens sechs Personen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, bereitstellen möchten, werden gebeten, sich an das Ausländeramt des Landratsamtes zu wenden: auslaenderamt@landratsamt-regensburg.de.

