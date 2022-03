Ukraine-Krieg: Regensburg nimmt 21 Waisenkinder aus Partnerstadt Odessa auf - „Gemeinschaftsleistung“

Von: Tanja Kipke



Die Stadt Regensburg hat 21 Waisenkinder aus der Ukraine sicher nach Bayern gebracht. (Symbolbild) © Stadt Regensburg, Stefan Effenhauser

Die Stadt Regensburg unterstützt ihre Partnerstadt Odessa in der Ukraine seit Kriegsbeginn. Jetzt brachte eine Hilfsorganisation 21 Waisenkinder sicher nach Bayern.

Regensburg - „Bombardierungen, Flucht, Zerstörung, Fliegeralarm“: Odessas Oberbürgermeister berichtete der Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer von den Zuständen in der ukrainischen Hafenstadt. Seit Kriegsbeginn unterstützt die Stadt Regensburg ihre Partnerstadt, wo sie nur kann. Vor rund zwei Wochen bat Maltz-Schwarzfischer in einem Video um Sachspenden für einen Hilfstransport von „Space Eye“. Ein Solidaritätskonzert sammelte Spenden für die Ukraine. Auch zahlreiche Geflüchtete fanden in Regensburg bereits Unterschlupf. Jetzt hat die Stadt 21 Waisenkinder von Odessa sicher nach Regensburg gebracht.

Wegen Ukraine-Krieg: Regensburg nimmt 21 Waisenkinder aus Partnerstadt Odessa auf

Der Leiter der Diakonie der Hafenstadt, Vitaliy Mykhaylyk, habe die Flucht der Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren und ihrer drei Adoptivmütter an die westukrainische Grenze organisiert, teilte die Stadt am Dienstag mit. „Bereits am Freitag brachen Helfer der Organisation Space-Eye mit einem Bus nach Moldawien auf, um die Kinder und ihre Adoptivmütter in Empfang zu nehmen und nach Regensburg zu bringen“, heißt es in der Mitteilung. Nach ihrer Ankunft am Montag fanden sie demnach in einem katholischen Kinderzentrum in Regensburg Unterschlupf..

Ihr neues Zuhause findet die Gruppe im Kinderzentrum St. Vincent der Katholischen Jugendfürsorge, welches in Windeseile die nötigen räumlichen Kapazitäten hierfür geschaffen und die Aufnahme in der Einrichtung organisiert hat.

OB Maltz-Schwarzfischer bedankt sich bei allen Helfern

„Die Aktion war eine Gemeinschaftsleistung im besten Sinne des Wortes“, sagte Oberbürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer. „Es ist großartig, dass wir in Regensburg Menschen haben, die bereit sind, sich so für andere einzusetzen. Ich bin froh, dass es gelungen ist, die Kinder aus unserer bedrohten Partnerstadt sicher zu uns zu bringen, und ich danke allen, die daran beteiligt waren, von Herzen für ihr großes Engagement und ihre Hilfsbereitschaft, vor allem Space-Eye für den Transport und dem Kinderzentrum St. Vincent für die großherzige Aufnahme.“ In der Nacht zum Montag soll es in Odessa zu russischen Angriffen gekommen sein. Zuvor war die Stadt vom Kriegsgeschehen weitgehend verschont geblieben. (tkip mit dpa)

