Architekt übt deutliche Kritik: Umbaupläne „völlig überzogen“

„Denkmalgeschütztes Velodrom bei Durchführung vergewaltigt“: Kritik an geplanter Sanierung in Regensburg

Von: Stefan Aigner

Das Velodrom in Regensburg. © privat

Wirbel um das Velodrom. Die Sanierung der beliebten Spielstätte zieht sich hin, wird immer teurer und sorgt für Kritik.

Regensburg - Es ist mit rund 600 Plätzen die größte Spielstätte des Stadttheaters von Regensburg: das Velodrom, direkt hinterm Kneitinger Mutterhaus am Arnulfsplatz. Doch seit Ende 2021 liegt der Spielbetrieb dort brach und das Gebäude steht wegen notwendiger Sanierungsarbeiten leer.

Velodrom-Sanierung in Regensburg: Kosten annährend verdoppelt?

Und während zunächst noch von 26 Millionen Euro die Rede war, die das Ganze kosten sollte, steht mittlerweile der doppelte Betrag im Raum. „Die Schätzungen bewegen sich zumindest ‚in Richtung‘ 50 Millionen Euro, inklusive ‚Sicherheitszuschlag‘“, räumt CSU-Fraktionschef Jürgen Eberwein auf Nachfrage ein. Allerdings gebe es noch keine genauen Zahlen.

Sein SPD-Pendant Thomas Burger will deshalb auch von keiner Kostenexplosion sprechen. „Wir kommen jetzt einfach in die nächste Stufe, zu konkreten Planungen und haben mal eine Hausnummer“, so Burger.

Velodrom-Sanierung: Liegt die Spielstätte ein Jahrzehnt brach?

Ein Blick zurück. Im Frühjahr 2020 wurden dem Stadtrat die Ergebnisse einer Bedarfs- und Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Velodrom vorgestellt, in der von der erwähnten Gesamtsumme von 26 Millionen Euro die Rede war.

Damals ging man noch davon aus, dass die Arbeiten im Sommer 2025 abgeschlossen sein könnten und das Velodrom zur Saison 2025/26 wieder seinen Betrieb aufnehmen würde. Derzeit sieht es hingegen danach aus, als könnte das denkmalgeschützte Gebäude wenigstens ein Jahrzehnt leerstehen.

Velodrom-Sanierung in Regensburg: Vorerst keine Baumittel eingeplant

Ein mittlerer Millionenbetrag für Planungsaufträge wurde zwar bereits ausgegeben – der Löwenanteil ging dabei an das renommierte Hamburger Büro gmp Architekten für die komplette Objektplanung.

Bei der Fortschreibung des städtischen Investitionsprogramms für die Jahre bis 2027, das die Koalition derzeit intern berät, sind aber zumindest heuer keine Baumittel eingeplant. Dazu seien die Planungen noch nicht weit genug gediehen, sagen Burger und Eberwein.

Eine Sprecherin der Stadt Regensburg betont, dass man sich aktuell „erst im Bereich der Vorplanung“ befinde. Deshalb könne man „keine vernünftigen Auskünfte“ zu den tatsächlichen Kosten geben könne. „Erst bei Vorlage einer fundierten Entwurfsplanung und Kostenberechnung ist eine entsprechende Grundlage gegeben, um im Stadtrat im Rahmen eines Maßnahmenbeschlusses über die Umsetzung der Maßnahme zu entscheiden.“

Velodrom-Sanierung in Regensburg: Eigentlich beschlossene Sache

Eigentlich ist die Generalsanierung des Velodroms beschlossene Sache. Im Oktober 2018 war sich der Stadtrat einig, dass das Gebäude weiter als Spielstätte genutzt werden soll. Auch der grundsätzliche Sanierungsbedarf wurde zu diesem Zeitpunkt festgestellt und die erwähnte Studie in Auftrag gegeben.

Mit dem damaligen Beschluss lag man gut im Zeitplan – drei Jahre vor dem Auslaufen des Vertrags mit Sanierer Oswald Zitzelsberger, der das Velodrom für 25 Jahre, bis Ende 2021, in Erbpacht übernommen hatte. Mehr dazu später.

Im April 2020 beschloss dann der (coronabedingt nur in Ferienausschuss-Stärke tagende) Stadtrat, dass „die Sanierung des Velodroms (…) entsprechend dem Bericht der Verwaltung durchgeführt“ werden soll. Auf Basis der damals im Raum stehenden 26 Millionen. Bereits damals war klar, dass es sich dabei um weit mehr handelt, als nur eine Ertüchtigung.

Wegen Kostensteigerung: Velodrom-Sanierung auf der Kippe?

Vor dem Hintergrund der neuen Zahlen stellt CSU-Fraktionschef Eberwein dies jetzt zumindest vorsichtig zur Disposition. Ob nach Abschluss der Planungen tatsächlich die Generalsanierung beauftragt werde und entsprechende Mittel im Investitionsprogramm (IP) zur Verfügung gestellt würden, werde „sich im Rahmen der IP-Beratungen ergeben“, so Eberwein gegenüber unserer Redaktion. Und: „Dies hängt von der finanziellen Leistungsfähigkeit und von den Kapazitäten bei der Stadt ab.“

Ganz so weit will sich von den übrigen Koalitionspartnern, die auf unsere Anfrage reagiert haben, zwar niemand aus dem Fenster lehnen. Doch Horst Meierhofer (FDP) erklärt etwa, dass er durchaus bereit sei, „die Investitionen noch zu schieben, wenn es nicht anderweitig gelingt, zusätzlich Einsparungen zu erreichen“.

Er stehe hinter der Sanierung, aber: „Schulen, die schon viele Jahre geschoben worden sind, hätten für mich gegenüber dem Velodrom Vorrang, da das Antoniushaus eine gute Übergangslösung ist.“

Das Velodrom in Regensburg: Vor über 25 Jahren zur Spielstätte umgebaut

Deutliche Kritik an den steigenden Sanierungskosten kommt von einer ganz anderen Seite, nämlich von Architekt Albert Payer.

Payer hatte das Velodrom 1996 binnen eineinhalb Jahren für Oswald Zitzelsberger saniert. Engagierte Bürgern um Klaus Caspers, Jakob Kaiser und den Journalisten Günter Schießl hatten es ein paar Jahre zuvor dem Abbruch zugunsten eines Einkaufszentrums gerettet.

Zitzelsberger übernahm das Velodrom für einen symbolischen Euro für 25 Jahre als Erbpächter und ließ es zur Ausweichspielstätte für das Regensburger Stadttheater herrichten. Damalige Kosten: 5,5 Millionen D-Mark.

Seit 2018 ist klar: Das Velodrom muss dringend umgebaut werden

Ursprünglich nur als Provisorium zwischen 1998 und 2000 geplant – während dieser drei Jahre wurde das Stadttheater selbst für 55 Millionen D-Mark saniert – etablierte sich das Velodrom als beliebte Zweitspielstätte des Theaters.

Eine Spielstätte allerdings, die im Lauf der Zeit, mit sich ändernden rechtlichen Vorgaben und mit den Wünschen und Bedürfnissen des Theaters an ihre Grenzen geriet. Unter anderem daraus ergibt sich der aktuelle Sanierungsbedarf.

Spätestens seit einer Begehung 2018 ist klar: Der Brandschutz muss an diversen Stellen verbessert werden. Die Anforderungen an die mittlerweile gültige Versammlungsstättenverordnung seien „nicht annähernd erfüllt“, heißt es in der entsprechenden Stadtratsvorlage. Und generell ergäben sich angesichts der „nun anstehenden Ertüchtigung und Nutzung als dauerhafte Spielstätte“ andere Anforderungen und rechtliche Rahmenbedingungen.

Teurer Velodrom-Umbau: Weit mehr als nur eine Sanierung

Anders ausgedrückt: Die grundsätzlich beschlossene Generalsanierung ist weit mehr als nur eine Ertüchtigung des zwingend Notwendigen wie Beispiel Brandschutz und Versammlungsstättenverordnung. Das Velodrom soll eine vollwertige und moderne Spielstätte werden, mit ähnlichen Möglichkeiten wie das Theater am Bismarckplatz.

Bereits die Stadtratsvorlage aus dem Jahr 2020, als die Kosten auf etwa 26 Millionen Euro geschätzt wurden, nennt als Maßnahmen unter anderem:

- Erhöhung des Velodroms im geplanten Bereich des Fahrschachts für den „Eisernen Vorhang“

- Erhöhung der Gebäude Kreuzgasse 8 und 10 um ein Stockwerk

- Überbauung des Lichtinnenhofes zwischen Velodrom und Kreuzgasse 12 um zwei Stockwerke

- Tieferlegung der Unterbühne

- eine energetische und akustische Generalüberholung

Architekt übt deutliche Kritik: Umbaupläne „völlig überzogen“

Zwischenzeitlich scheinen weitere Wünsche hinzugekommen zu sein. Das deutet zumindest die Antwort der Stadt Regensburg auf unsere aktuelle Anfrage an. Hier heißt es zwar einerseits, dass sich „allein aufgrund der allgemeinen Baukostenentwicklung eine deutliche Kostensteigerung ergeben“ würde, wenn man das Konzept aus 2020 inhaltlich unverändert fortschreibe. Aber auch: „Veränderte Zielrichtung, Umfang und Anforderungen könnten weitere Abweichungen bedeuten.“

Albert Payer übt daran scharfe Kritik. Dass bezüglich Brandschutz etwas gemacht werden müsse, stellt Payer zwar nicht in Abrede. Er sagt aber auch: Wünsche „wie z.B. die Errichtung einer Vollbühne, Erweiterungen durch Teilanhebung des Daches, die Erweiterung des Foyers sowie einer Überfrachtung der Bühnen- und Beleuchtungstechnik und allgemeinen Gebäudetechnik mit gravierenden Auswirkungen auf die Gebäudestatik“ seien „völlig überzogen“.

„Das denkmalgeschützte Velodrom würde bei Durchführung dieser Planung vergewaltigt“, so Payer. Dessen Charme und Beliebtheit sei doch „gerade durch die Beschränkung auf das Notwendige“ begründet gewesen.

Velodrom-Umbau: Die Opposition im Stadtrat macht Druck

Die Opposition im Stadtrat hält übrigens nichts davon, die Sanierung noch recht viel länger vor sich herzuschieben – und schon gar nicht will man sie zur Disposition stellen. „Wir halten es für dringend notwendig, dass die Sanierung schleunigst umgesetzt wird“, sagt Stadtrat Florian Rottke namens der Brücke-Fraktion. Gerade die Verzögerungen seien mit für die Kostensteigerungen verantwortlich, so Rottke.

Ähnliches hört man von Stefan Christoph (Grüne). „Das Velodrom ist unser Prachtstück und die größte Spielstätte.“ Einen weiteren Aufschub der Maßnahme und einen noch längeren Leerstand sehe er deshalb „sehr kritisch“.

Regensburg soll in zwei Jahren Staatstheater werden: Das Velodrom ist dann noch zu

Grundsätzlich ist es nichts Ungewöhnliches, wenn sich eine Stadt die Sanierung ihres Theaters bzw. einer Spielstätte ihres Theaters 50 Millionen kosten lässt. Förderung vom Land (75 Prozent der zuschussfähigen Kosten) gibt es zudem.

In Landshut schätzt man derzeit, dass es etwa 40 Millionen Euro kosten wird, das seit 2014 geschlossene Stadttheater auf Vordermann zu bringen. In Ingolstadt waren es zuletzt rund 100 Millionen Euro, auf die die Generalsanierung geschätzt wurde.

Augsburg rechnet mit 302 Millionen Euro – inklusive eines Neubaus daneben. Und Nürnberg kalkuliert mit 500 bis 550 Millionen Euro für die Sanierung seines Opernhauses. Letztere – Augsburg und Nürnberg – sind übrigens Staatstheater. Und das soll Regensburg binnen der nächsten zwei Jahren ja auch werden. Klar ist aber schon jetzt: Das Velodrom wird dann noch geschlossen sein.

