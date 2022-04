Für den Umweltschutz: Professor schwimmt 2700 Kilometer durch die Donau

Professor Andreas Fath im Neoprenanzug auf dem Weg in die Donau. © Michael Bothner

Um auf die Verschmutzung der Donau aufmerksam zu machen, schwimmt Andreas Fath (57) innerhalb von zwei Monaten von Ulm bis ans Schwarze Meer. Diese Woche kam er an Regensburg vorbei.

Regensburg - „Es braucht kurz, bis man drinnen ist“, sagt Andreas Fath. „Wenn das Wasser sich zwischen Haut und Neoprenanzug drängt, könnte ich jedes Mal schreien.“ Doch nach den ersten Schwimmzügen gewöhne sich der Körper wieder daran, so der Chemieprofessor. Dann steigt er, es ist ein nasskalter Tag, in die Donau und schwimmt los. Schließlich will er es heute noch bis nach Donaustauf und bis zum Juni ans Schwarze Meer schaffen – insgesamt 2700 Kilometer.

Für den Umweltschutz die Donau entlang: 57-Jähriger schwimmt von Ulm bis ans Schwarze Meer

„Cleandanube“, saubere Donau, heißt die auf zwei Monate angelegte Aktion, in deren Rahmen der 57-Jährige diese Woche in Regensburg Station gemacht hat. An den Schillerwiesen, den Badeplätzen an der Donau im Stadtwesten, wird er schon erwartet: von Mitgliedern des Kanu-Clubs, der Donau-Naab-Regen-Allianz (Donarea) und dem Oberpfälzer Fischereiverband. Denn das Anliegen, auf das Fath aufmerksam machen will, drängt auch sie: die Verschmutzung der Donau – vor allem durch Mikroplastik.

Vor einer knappen Woche, am 22. April, stieg Fath bei Ulm in die Donau, zunächst noch begleitet von der baden-württembergischen Umweltministerin Thekla Walker. Mittlerweile ist nur noch die MS Marbach an seiner Seite, ein österreichisches Fährschiff aus den 80er-Jahren, von wo aus zwei Studenten, ein Filmteam und Projektleiter Mario Kümmel von der Association for Wildlife Protection (AWP) Faths Kraftakt begleiten.

Schwimmen für den Umweltschutz: Die Donau bringt täglich vier Tonnen Plastik ins Schwarze Meer

An seinem Neoprenanzug ist ein sogenannter Passivsammler angebracht, wo sich im Wasser schwimmende Fremdstoffe verfangen und anschließend vom Forschungsteam analysiert werden. Vom Schiff aus werden auch über Tiefensonden immer wieder Proben aus der Donau entnommen. Die Resultate können im Liveticker über die Projekt-Webseite verfolgt werden. Ebenso der Fortschritt der Schwimmaktion. Aktuell steht Fath bei rund 320 Kilometer.

Einst sei die Donau ein artenreicher und wichtiger Naturraum für Fische, Muscheln, Krebse und Insekten gewesen, sagt Josef Paukner (Donarea). Doch mit dem Bau der Staustufen und den tiefgreifenden Umgestaltungen ab den 1960ern habe der Fluss massiv gelitten. Die zufließenden Abwässer und Chemikalien täten ihr Übriges.

An den Schillerwiesen in der Stadt Regensburg ist die Donau ein beliebter Badeort. Doch nicht überall ist es so. In vielen Städten und Gemeinden macht man sich Sorgen um den Zustand des Flusses. Die Donau schwemme täglich bis zu vier Tonnen Plastik in das Schwarze Meer, sagt Fath. Müll, der eben auch hier in Bayern und Regensburg seinen Ursprung habe. Hinzu käme, dass einige der Donaustaaten weder funktionierende Pfandsysteme, noch wirksame Müllvermeidungsstrategien hätten, das potenziere sich dann bis zur Mündung und sei ein großes Problem.

Schwimmen gegen die Verschmutzung der Donau: Mehr Plastikteilchen als Fischlarven

Laut aktuellen Untersuchungen gebe es in der Donau mehr Plastikteilchen als Fischlarven. Der Fluss gilt daher aus gesundheitlichen Gründen mancherorts als für Schwimmer ungeeignet. „An den Mikroplastikpartikeln, die sich im Wasser befinden, sammeln sich mit der Zeit zahlreiche Chemikalien, Hormone und andere Stoffe“, erklärt Fath. Das funktioniere wie ein Magnet. In geringen Mengen seien die einzelnen Stoffe normalerweise harmlos. „An dem Mikroplastik potenzieren sie sich aber.“ Die Fische würden dann diese „aufbereiteten“ Partikel mit der Nahrung aufnehmen. Am Ende lande das Gesamtpaket schließlich auf den Tellern der Menschen. Teile der Schadstoffe könnten auf diesem Weg in den Körper gelangen und sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Gut sei das sicher nicht, so Fath recht trocken, trotz Dauerregen.

Weil darüber aber auch hierzulande noch immer zu wenig bekannt sei und gesprochen werde, ist Fath wieder einmal auf Aufklärungsmission unterwegs. Schon 2014 machte er mit einer ähnlichen Aktion auf dem Rhein auf sich aufmerksam. Im Sommer 2017 durchschwamm er dann den 1049 Kilometer langen Tennessee River in den USA. Die 34 Tage dafür waren gleichzeitig Rekordzeit. Anders als die Donau lud der US-Fluss mit bis zu 30 Grad Celsius regelrecht zum Schwimmen ein. Der Rhein, erinnert sich der gebürtige Rheinland-Pfälzer, habe damals um die 28 Grad gehabt.

Schwimme für eine saubere Donau: Noch 55 Tage bis zum Schwarzen Meer

Nach den ersten Tagen in der Donau merkt Fath bereits die Strapazen, die er seinem Körper zumutet. Am Dienstag spricht er von entzündeten Haarwurzeln, entstanden durch das kalte Wasser und den engen Anzug. „Da muss ich abends immer mit Salbe pflegen.“ Feste Nahrung kann er unter Tags nicht zu sich nehmen. Zu schwer falle das Kauen bei diesen Temperaturen. Stattdessen gibt es vom Begleitboot Flüssignahrung. „Sobald ich aufhöre, mich zu bewegen, fängt der Körper sofort zu frieren an.“ Die Bewegung sei mit das wichtigste, um jeden Tag so gut es geht überstehen zu können. Seiner Stimmung und seinem Aktionismus scheint all das bisher noch keinen Abbruch zu tun.

Dann fackelt Fath nicht lange, nimmt sich ein Herz und ist mit wenigen Schritten zurück in der Donau. Bald in Donaustauf. Und in hoffentlich 55 Tagen am Schwarzen Meer. (Michael Bothner)