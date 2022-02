Regensburg: Eine Filiale schließen, eine neue eröffnen - Ein Trick, um besser bezahltes Personal loszuwerden?

Umzug von Zara-Geschäft: Ein Trick, um langjährige Beschäftigte loszuwerden? Der Konzern schweigt

Von: Stefan Aigner

Das Zara-Geschäft am Neupfarrplatz in Regensburg zieht um - 35 Beschäftigte verlieren dadurch ihren Job, obwohl eine neue Filiale ganz in der Nähe eröffnet. © Martin Oswald

Für die Mitarbeiter des Zaras in Regensburg klang es harmlos. Die Filiale zieht um. Doch der Modekonzern greift zu einem Trick, um langjährige Beschäftigte loszuwerden.

Regensburg - Nach der angekündigten Schließung der Zara-Filiale in der Altstadt von Regensburg bangen die rund 35 Beschäftigten dort um ihre Jobs. Zunächst hatte es geheißen, das Geschäft des spanischen Modefilialisten werde vom Neupfarrplatz in das Arcaden-Einkaufscenter umziehen. Doch im rechtlichen Sinne handelt es sich dabei um keinen Umzug. Tatsächlich wird die langjährige Filiale in der Altstadt geschlossen und in den Arcaden eine neue Filiale eröffnet. Für die bisherigen Beschäftigten ist dieser Unterschied existentiell. Sie ziehen nämlich nicht mit um, wie zunächst angenommen, sondern verlieren aufgrund der Betriebsschließung ihren Job.

Zara-Beschäftigte in Regensburg geschockt: „Ich bin davon ausgegangen, dass wir mit umziehen.“

„Ich bin bis vor kurzem noch davon ausgegangen, dass wir zum Jahresende mit umziehen“, erzählt uns eine Betroffene. Doch Anfang Februar habe man ihr und ihren Kolleginnen eröffnet worden, dass dies nicht der Fall sei. Das Geschäft in den Arcaden sei nämlich eine andere, eine neue Filiale.



Dort könne sie sich zwar bewerben, habe es geheißen. Allerdings zu neuen Konditionen – und dass sie dann eingestellt werde sei längst nicht ausgemacht. Auch für den Betriebsrat, den es am Neupfarrplatz bislang noch gibt, bedeutet dieses Vorgehen von Zara das Aus. Er sitzt allenfalls noch bei den Verhandlungen über eine Sozialplan für die bisherigen Beschäftigten mit am Tisch. Die neue Filiale startet ohne Betriebsrat.

Regensburg: Eine Filiale schließen, eine neue eröffnen - Ein Trick, um besser bezahltes Personal loszuwerden?

Dieses Vorgehen des spanischen Intitex-Konzerns, Betreiber der Fast-Fashion-Kette, hat offenbar Methode. Das börsennotierte Unternehmen hat im Zuge der Corona-Pandemie angekündigt, weltweit 1.200 Filialen zu schließen. Man wolle sich verstärkt auf den Online-Handel konzentrieren, heißt es. Weniger, aber dafür größere Geschäfte sollen dabei auch als eine Art Verteilzentren fungieren – ein Konzept, für das man auch verstärkt mit ungelerntem und damit schlechter bezahltem Personal planen kann.

Vor diesem Hintergrund kommt das Vorgehen in Regensburg für André Scheer, ver.di-Gewerkschaftssekretär im Bundesfachbereich Handel, alles andere als überraschend. In Essen habe man beispielsweise haargenau den gleichen Fall – Schließung der einen Filiale, Neueröffnung einer anderen Filiale im Einkaufscenter. In anderen Städten gebe es bereits Hinweise auf ähnliche Zara-Pläne. Informationen für die oder Gespräche mit den Beschäftigten gebe es von der Arbeitgeberseite kaum. „Die werden vor vollendete Tatsachen gestellt.“

Kein Einzelfall in Regensburg: Gewerkschaft ver.di äußert sich zur Zara-Methode

Das bestätigt auch unsere Gesprächspartnerin aus Regensburg. „Wir haben noch nicht einmal ein Datum, wann genau nun geschlossen werden soll.“ Eigentlich eine wichtige Information, die bei den Verhandlungen über einen Sozialplan und generell für die berufliche Zukunftsplanung der Beschäftigten von Bedeutung wäre. Auch zu den Chancen einer möglichen Anstellung im neuen Geschäft erfahre man nichts. „Es klang eben so durch, dass wir uns noch ordentlich reinhängen sollten – dann könnte das vielleicht klappen.“



Gewerkschaftssekretär Scheer hält die Befürchtung, dass allenfalls wenige der jetzigen Beschäftigten übernommen werden, für absolut begründet. Der Konzern versucht mit diesem Vorgehen nämlich offenbar Geld zu sparen – auf dem Rücken der Beschäftigten. Zwar sei Zara tarifgebunden, aber, so Scheer: „Wenn ich jemanden mit weniger Berufserfahrung, unter Umständen noch ungelernt, anstelle, muss ich weniger bezahlen.“ Ein weiterer Effekt der Eröffnung einer neuen Filiale: Familienfreundliche Arbeitsbedingungen und Errungenschaften, die sich langjährige Beschäftigte wie am Neupfarrplatz erkämpft haben, könnten wegfallen bzw. verschlechtert werden.

Schließung von Regensburger Zara-Filiale in Altstadt: Der spanische Betreiberkonzern schweigt

Bereits bei früheren Filialschließungen hat sich auch gezeigt, dass Zara dann darauf setzt, langjährige Beschäftigte loszuwerden. Als Zara beispielsweise in Berlin eine seiner Filialen im März 2019 zusperrte, erhielten nach Angaben der Gewerkschaft ver.di lediglich sechs von 73 Beschäftigten ein Angebot zur Übernahme in einer anderen Hauptstadt-Filiale – obwohl zum selben Zeitpunkt andere Filialen in der Hauptstadt per Ausschreibung jede Menge Personal suchten. 30 weitere Beschäftigte des geschlossenen Geschäfts erhielten aber stattdessen das kaum annehmbare Angebot, in eine Filiale nach Hamburg zu wechseln, oder andere, über das ganze Bundesgebiet verteilte Geschäfte. Ähnliche Fälle gab es in Leipzig und im hessischen Viernheim, aber auch in München.



Wie es genau es überhaupt klappen sollte mit einer Übernahme der jetzigen Beschäftigten in der neuen Regensburger Filiale in den Arcaden ist ohnehin fraglich. Bisher war immer die Rede davon, dass das Altstadt-Geschäft zum Ende dieses Jahres schließen soll. Die Neueröffnung der Arcaden-Filiale ist nach bislang nicht offiziell bestätigten Informationen unserer Redaktion bereits für Oktober geplant – zu spät für die bisherigen Beschäftigten, die zum Teil über 15 Jahre für Zara gearbeitet haben.



Eine Anfrage unserer Redaktion an Zara Deutschland zum weiter geplanten Vorgehen in Regensburg, insbesondere zur Zukunft der aktuell Beschäftigten, hat das Unternehmen bislang nicht beantwortet.

