Tragischer Unfall: Mutter stürzt mit Auto Böschung hinunter und stirbt – Mann und Kinder überleben

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Mit ihrem Wagen stürzte die Frau eine Böschung hinab und prallte dabei gegen mehrere Bäume und eine Betonmauer. © picture alliance/dpa/vifogra | Goppelt

Eine Frau ist in der Oberpfalz mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und noch am Unfallort verstorben. Ihr Mann und ihre Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Seubersdorf in der Oberpfalz - Mit im Auto saßen ihr Ehemann und ihre zwei zehnjährigen Kinder: Eine Autofahrerin ist in Seubersdorf (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) bei einem Unfall am Sonntag, 25. Juni, ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, kam die 52-Jährige mit ihrem Wagen von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinunter. Zuvor war sie laut Polizeiangaben gegen mehrere Bäume und eine Betonmauer geprallt.

Mutter kommt von Straße ab und stirbt – Mann und Kinder mit im Auto

Die Fahrerin erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Ihre beiden zehnjährigen Kinder und ihr Ehemann (49) befanden sich ebenfalls im Fahrzeug. Aufgrund ihrer teils schweren Verletzungen wurden sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar und wird von einem Gutachter untersucht. (elb/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an. Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.