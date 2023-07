Zwei- und Elfjährige im Zug: Mutter steigt aus, um eine Zigarette zu rauchen – und verpasst Abfahrt

Von: Felix Herz

Weil sie eine Zigarette rauchen wollte, verließ eine Mutter den Zug und ließ ihre beiden Kinder zurück. Doch dann verpasste sie die Abfahrt. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich / IMAGO

Das Verlangen nach einer Zigarette hatte für eine Mutter in der Oberpfalz einen gehörigen Schrecken zur Folge: Der Zug fuhr samt ihrer Kinder ohne sie weiter.

Regensburg – Das dürfte ein ziemlicher Schreck für eine 41-jährige Mutter in der Oberpfalz gewesen sein: Wegen einer Raucherpause verpasste sie die Weiterfahrt ihres Zuges – in dem sich noch ihre Kinder befanden. Glücklicherweise konnte die Bundespolizei die Situation auflösen.

Wegen Raucherpause Weiterfahrt verpasst – Mutter ließ Kinder im Zug

Nach Angaben der Polizei befand sich die Mutter am Sonntag, 9. Juli, mit ihren beiden zwei und elf Jahre alten Kindern im Zug auf dem Weg nach Prag. Am Bahnhof in Regensburg stieg die 41-Jährige aus dem Zug aus, um eine Zigarette zu rauchen. Ihre zwei Kinder und das Gepäck ließ sie derweil im Zug. Dann aber das Unglück – der setzte nämlich die Fahrt ohne die schockierte Mutter fort.

Glücklicherweise schritt die Bundespolizei zügig ein und informierte die Fahrdienstleitung. Die Mutter brachten die Beamten unterdessen zum nächsten Halt des Zuges am Bahnhof Schwandorf.

Glückliche Wiedervereinigung: Mutter kann Kinder unversehrt in ihre Arme schließen

Laut Polizei konnte die Mutter ihre beiden Kinder auf der dortigen Polizeidienststelle „überglücklich“ wieder in ihre Arme schließen. Die Bundespolizisten fuhren die Familie anschließend wieder an den Bahnhof in Schwandorf, sodass die Familie ihre Reise nach Prag fortsetzen konnte. (fhz)

