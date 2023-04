Militärfahrzeuge der U.S. Army krachen auf A6 ineinander – sieben Personen verletzt

Von: Elisa Buhrke

In der Oberpfalz sind vier Militärfahrzeuge ineinander gekracht. Sieben Personen wurden verletzt. © vifogra / Haubner

In der Oberpfalz auf der A6 hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Vier Militärsfahrzeuge sind ineinandergefahren, sieben Personen wurden dabei verletzt.

Amberg – Auf der A6 hat sich eine Massenkarambolage mit vier Militärfahrzeugen in der Oberpfalz ereignet. Die Maschinen sind am Montag, 17. April, aus bisher unbekannten Gründen aufeinandergefahren. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall sieben Personen verletzt. Die Autobahn wurde vorübergehend in Fahrtrichtung Tschechien gesperrt.

Schwerer Unfall auf A6: Militärfahrzeuge der U.S. Army krachen ineinander

Laut der Nachrichtenagentur Vifogra gehören die Militärfahrzeuge der U.S. Army. Sieben solcher gepanzerter Wagen seien zwischen Sulzbach-Rosenberg und Amberg-West unterwegs gewesen, als vier von ihnen ineinander krachten. „Wir haben hier bei uns in der Nähe den größten Truppenübungsplatz der U.S. Army in Europa, natürlich mit dem entsprechenden militärischen Verkehrsumfeld, da kommt es natürlich hin und wieder vor, dass Verkehrsunfälle passieren“, sagte Tobias Matthes, Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Amberg in einem Statement.

Ein Soldat habe bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten, die anderen sechs leichte bis mittelschwere. Bei dem Unfall waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. (elb/dpa)

