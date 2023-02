Zwei schwere Unfälle in Bayern: Viele Verletzte, darunter Kinder – Hubschrauber im Einsatz

Von: Felix Herz

Nach einem missglückten Überholmanöver krachten zwei Autos nahe Regensburg ineinander. Dabei wurde ein Wagen einen Abhang hinuntergeschleudert. © vifogra / Tiedemann

In der Nähe von Regensburg haben sich zwei Unfälle ereignet. Viele Personen wurden teils schwer verletzt – auch zwei Kinder mussten ins Krankenhaus.

Regensburg – Am Dienstagmittag und -nachmittag, 7. Februar, ereigneten sich zwei schwere Unfälle in der Oberpfalz. Bei beiden verlor glücklicherweise keines der Unfallopfer sein Leben, allerdings wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Auch zwei Kleinkinder mussten mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bereits am Montag, 6. Februar, hatte es in Bayern einen schweren Unfall gegeben – ein Mann starb durch einen Geisterfahrer.

Schwerer Unfall bei Hagelstadt: Missglücktes Überholmanöver endet zehn Meter tiefer

Auf der B15 bei Hagelstadt, Landkreis Regensburg, ereignete sich am Dienstagmittag der erste der beiden schweren Unfälle in der Oberpfalz. Laut vifogra.de krachte ein Autofahrer in den Gegenverkehr, nachdem ein riskantes Überholmanöver schiefgegangen war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der zwei unfallbeteiligten Autos einen Abhang bei der Straße hinabgeschleudert, zehn Meter weiter unten kam es erst zum Stehen.

Glücklicherweise wurde keiner der Personen im Wagen eingeklemmt, die sofort angerückten Notärzte konnten die schwerverletzte und die leichtverletzte Person schnell bergen und versorgen. Ersterer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die B15 war für mehrere Stunden gesperrt, Trümmerteile hatten sich über die gesamte Fahrbahn verteilt.

Frontalzusammenstoß bei Höhendorf: Sieben teils schwer verletzte Menschen

Am Dienstagnachmittag ereignete sich dann ein schwerer Unfall bei Höhendorf, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, ebenfalls in der Nähe von Regensburg. Laut vifogra.de waren zwei Autos frontal ineinander gekracht. Ersten Angaben nach war der Fahrer eines Hyundai I30 in einer schneebedeckten Kurve ins Schludern geraten und anschließend in ein entgegenkommendes Auto geprallt.

Bei einem schweren Unfall bei Höhendorf wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt. Auch zwei Kleinkinder kamen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. © vifogra / Eberlein

Bei dem Frontalzusammenstoß wurden nach derzeitigem Kenntnisstand sieben Personen verletzt. Drei davon schwer, vier mittelschwer – unter letzteren auch zwei Kleinkinder. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort, und insgesamt drei Rettungshubschrauber verbrachten die Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser. (fhz)

