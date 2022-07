Seniorin im Urlaub von eigenem Auto überrollt: Tragischer Unfall in Österreich

Von: Felix Herz

Teilen

Die ältere Dame wurde bei einem tragischen Unfall von ihrem eigenen Wagen überrollt (Symbolbild). © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem tragischen Unfall in Österreich starb eine 78-jährige Frau aus der Oberpfalz. Sie wurde vom eigenen Auto überrollt – vor den Augen ihres Ehemanns.

Mühlbach – Im Urlaub eines älteren Ehepaars aus der Oberpfalz ereignete sich am Dienstag, 26. Juli, ein tragischer Unfall. Auf einem Parkplatz in Mühlbach am Hochkönig, Österreich, legten die 78-Jährige und ihr Ehemann eine kurze Pause ein. Kurz darauf war die Seniorin tot – überrollt von ihrem eigenen Wagen.

Tragischer Unfall in Österreich: Rentnerin aus Bayern tot

Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der tragische Unfall auf einem Parkplatz in Mühlbach am Hochkönig. Dort hatte ein älteres Ehepaar aus Bayern einen Zwischenstopp eingelegt. Die Ehefrau stieg aus ihrem Wagen und ging zum Kofferraum. Währenddessen wollte der Ehemann noch durch das Fenster des Autos den Motor abstellen.

Plötzlich aber fing das Fahrzeug zu rollen an, heißt es vonseiten der Polizei. Rund sechs Meter weit schleifte es die 78-Jährige mit, ehe sie von dem Fahrzeug überrollt wurde. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu – vor den Augen ihres Ehemannes.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Rentnerin stirbt im Urlaub in Österreich: Vom eigenen Wagen überrollt

Noch vor Ort versuchten die schnell hinzugezogenen Rettungskräfte die Seniorin wiederzubeleben – ohne Erfolg. Trotz mehrmaliger Wiederbelebungsversuche verstarb die 78-Jährige noch an der Unfallstelle, berichtet die Polizei. Über die genaue Unfallursache ist bisher noch nichts bekannt. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.