Zwei Verkehrstote an einem Tag in der Oberpfalz: 17-jährige Bikerin stirbt noch am Unfallort

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Eine 17-jährige Motorradfahrerin verstarb nach einem Zusammenstoß mit einem Auto. (Symbolbild) © IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Zwei Menschen starben am Montag bei Verkehrsunfällen im Landkreis Cham in der Oberpfalz. Eine 17-Jährige stieß mit ihrem Motorrad mit einem Auto zusammen.

Landkreis Cham – Am Montag, 22. August, verloren gleich zwei Frauen in der Oberpfalz im Landkreis Cham ihr Leben bei verschiedenen Verkehrsunfällen. Eine 17-Jährige stieß mit einem Auto zusammen und wurde tödlich verletzt. Eine Seniorin überlebte den Zusammenstoß mit einem Transporter nicht.

Tödliche Unfälle im Landkreis Cham: 17-jährige Bikerin schlägt mit Kopf auf Windschutzscheibe

Der erste Unfall ereignete sich am späten Montagabend. Gegen 20.35 Uhr fuhr laut Pressebericht der Polizei Weiden ein 50-Jähriger mit seinem Mitsubishi die Ortverbindungsstraße von Elsing nach Großbergerdorf entlang. Eine 17-Jährige auf ihrem Leichtkraftrad der Marke Aprilia fuhr zur selben Zeit auf der Staatsstraße 2151 in Richtung Pemfling. Der 50-Jährige hielt ordnungsgemäß am Stoppschild an der Kreuzung der beiden Straßen an. Er sah auch die 17-Jährige, schätzte aber ihre Geschwindigkeit falsch ein und fuhr los.

Die vorfahrtsberechtigte Bikerin hatte keine Chance, noch rechtzeitig zu bremsen. Sie knallte dem Mitsubishi in die Fahrertür und schlug anschließend mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe. Sie blieb schließlich vor dem Wagen auf dem Boden liegen. Kurze Zeit später trafen die Rettungskräfte am Unfallort ein. Die Hilfe kam für die 17-Jährige jedoch zu spät. Sie verstarb noch auf der Straße. Der 50-jährige Mitsubishi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Cham nahm den Unfall auf und hielt Rücksprache mit einem von der Staatsanwaltschaft Regensburg beauftragten Sachverständigen. Ebenfalls vor Ort waren die Feuerwehren aus Großbergerdorf, Pemfling und Rhanwalting. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 28.000 Euro.

Seniorin wird von Kleintransporter erfasst und stirbt

Ebenfalls am Montag war eine 70-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2154 bei Furth im Wald unterwegs. Sie wollte eine Vorfahrtstraße überqueren. Dabei übersah sie wohl einen auf sie zukommenden Kleintransporter. Der Wagen traf sie direkt an der Fahrertür, so ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Aufprall war so heftig, dass die Seniorin dabei tödliche Verletzungen erlitt. Mit leichten Verletzungen wurde der Transporter-Fahrer in ein Krankenhaus in der Nähe eingeliefert. (tel)

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.