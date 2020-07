Mann von Zug erfasst: Tödlicher Fehler am Bahnübergang - Enkelin muss alles mitansehen

Augenzeugen warnten noch mit Rufen

Update vom 20. Juli, 22.01 Uhr: Ein unbeschrankter Bahnübergang in Matting (Kreis Regensburg) gilt als Unfallschwerpunkt. So wurde hier vor vier Jahren ein Kipper von einem Zug zerfetzt, der Lkw-Fahrer, der überlebte, hatte ihn einfach übersehen. Am Sonntag kam es an dem Übergang zu einem erneuten Bahnunfall: Dabei starb ein Rentner (79), der zusammen mit seiner Enkelin eine Radltour unternommen hatte.

Der Großvater hatte ersten Ermittlungen zufolge weder den Warnton noch die Blinklichter wahrgenommen. Er querte das Gleis, obwohl sich auf der Strecke Regensburg–Ingolstadt der Zug näherte. Auf der gegenüberliegenden Seite des Gleises blieben zwei Fahrradfahrer aufgrund des Signals stehen. Sie warnten noch den 79-Jährigen mit Rufen. Es war vergeblich. Die Enkeltochter bremste rechtzeitig und kam vor dem vor den Gleis zum Stehen kommen. Sie musste den schrecklichen Zusammenstoß miterleben. Ihr Opa starb an der Unfallstelle.

Mann von Zug erfasst: Tödlicher Fehler am Bahnübergang - Radfahrer warnten vergeblich

Erstmeldung vom 19. Juli: Pentling - Zu einem schrecklichen Unglück ist es am Sonntag am Bahnübergang in Matting in der oberpfälzischen Gemeinde Pentling ereignet. Ein Fahrradfahrer ist an einem Bahnübergang in der Oberpfalz von einem Zug erfasst worden und dabei ums Leben gekommen.

Tödlicher Unfall an Bahnübergang in Bayern: Fahrradfahrer ignoriert Warnsignale

Offenbar habe der 79 Jahre alte Mann weder das akustische Warnsignal noch die Blinklichter wahrgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Radfahrer war, zusammen mit einer anderen Person, am Sonntagnachmittag von Sinzing Richtung Matting unterwegs.

Zug erfasst Radfahrer bei Matting/Bayern: Kriminaldauerdienst nimmt Ermittlungen auf

Andere Radfahrer hatten demnach vor dem Unfall noch vergeblich versucht, den Mann beim Überqueren der Gleise in Pentling im Landkreis Regensburg vor dem Zug zu warnen.

Die Ermittlungen werden vom Kriminaldauerdienst der KPI Regensburg geführt. Der Notfallmanager der Bahn war an der Unfallstelle vor Ort. Die Bahnstrecke war bis 17.00 Uhr gesperrt.

