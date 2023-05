Gleitschirmflieger stürzt in Bayern ab – und hat dank eines Autofahrers Glück im Unglück

Von: Felix Herz

Ein Gleitschirmflieger stürzte am Sonntag über der Oberpfalz ab und zog sich schwere Verletzungen zu (Symbolbild). © Rech / IMAGO

In Bayern ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Unglück – das aber ohne die aufmerksamen Augen eines Autofahrers noch schlimmer hätte enden können.

Illschwang – Das über weite Strecken schöne Wetter am Sonntag, 30. April, lockte vielerorts in Bayern auch Gleitschirmflieger in die Lüfte. In der Nähe von Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, endete einer dieser Flüge aber in einem tragischen Unfall, bei dem Schlimmeres durch einen Autofahrer verhindert werden konnte.

Gleitschirmflieger stürzt über Bayern ab – und landet mit schweren Verletzungen auf Lagerhallendach

Laut Polizei passierte der Unfall am frühen Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr. Aus bisher ungeklärter Ursache klappte das Sportfluggerät eines 33-Jährigen plötzlich ein. Ein Autofahrer konnte zufällig beobachten, wie sich der Gleitschirmflieger zunächst kreisend, dann trudelnd auf eine Lagerhalle zubewegte. Letztlich stürzte der Mann aus etwa fünf bis sechs Metern auf das Dach der Halle.

Dort blieb er mit schweren Verletzungen an Hüfte und Rippen zunächst liegen. Der Autofahrer, der den Absturz beobachtet hatte, alarmierte jedoch sofort die Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr holten den schwer verletzten 33-Jährigen dann umgehend mithilfe einer Drehleiter vom Dach.

Glück im Unglück: Autofahrer bemerkte Absturz und holte Hilfe

Nach Angaben der Polizei hatte der verunglückte Gleitschirmflieger großes Glück, dass der Autofahrer seinen Absturz bemerkt hatte. Denn das etwa zehn Meter hohe Dach der Lagerhalle sei von außen nicht einsehbar. Fraglich also, wann der 33-Jährige mit seinen schweren Verletzungen gefunden worden wäre.

