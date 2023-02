Griechisches Restaurant bietet 6-Gänge-Menü für unter 20 Euro an: „Wir machen damit keinen Gewinn“

Ilektra Motra (2. v. li.) führt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester das griechische Restaurant Delphi in Laaber © Motra

Alles wird teurer, damit hat auch die Gastronomie zu kämpfen. Ein Grieche in Laaber geht in Zeiten von explodierenden Energiepreisen und Inflation seinen ganz eigenen Weg – und bietet ein 6-Gänge-Menü für unter 20 Euro an. Wie kann das funktionieren?

Laaber – Preiserhöhungen gibt es derzeit überall – die machen sich auch beim Besuch im Restaurant bemerkbar. Wer dennoch günstig essen gehen möchte, kann das in Laaber bei Regensburg tun: Denn dort bietet das griechische Restaurant Delphi ein 6-Gänge-Menü für nur 19,90 Euro an. Einmal im Monat gibt es das Schnäppchen-Angebot bei Wirtin Ilektra Motra, die den Familien-Betrieb zusammen mit ihren Eltern seit Mai 2021 führt. Der nächste Termin ist am 28. Februar.

Griechische Spezialitäten: Die Gerichte für das nächste Menü stehen schon

Die Speisekarte für das Menü im Februar steht bereits. Als ersten Gang serviert Motra grünen Salat mit Feigen, Walnüssen und frischen Zwiebeln. Danach gibt es panierten Feta-Käse mit Sesam und Honig. Den dritten Ganz bildet gefüllter Blätterteig mit Spinat und Feta, gefolgt von Spetsofai – einer griechischen Wurstspezialität. Schließlich gibt es Meeresfrüchte mit Reisnudeln und hausgemachter Tomatensauce. Den süßen Abschluss macht Galaktobureko: Grießpudding, umhüllt von Filo-Teig.

Das Geheimnis hinter den preiswerten Speisen: Es werden jeweils kleine Portionen serviert. „Das Ganze ist wie eine Art Vorspeisen-Menü, wie Tapas“, beschreibt Motra. Aber mit neuen Rezepten, die sonst nicht auf der Speisekarte stehen. „Die Leute bestellen beim Griechen ganz oft das Gleiche: Gyros und Kalamari. Bei unserem Testessen können alle mal etwas anderes ausprobieren und die griechische Küche richtig kennenlernen“, sagt die Wirtin.

Ein 6-Gänge-Menü für unter 20 Euro: Wirtin Ilektra Motra sieht es als „Testessen“ © Motra

„Die Leute haben Lust auf neue Dinge“

Das Geschäft in der Gastronomie sei schwierig zur Zeit, sagt Motra. Man müsse etwas anbieten, um sich von der breiten Masse der Restaurants abzuheben. „Ich glaube, die Leute haben Lust auf neue Dinge“, sagt sie – daher das Testessen. Die Idee dazu kam ihr bei einem Besuch in einem italienischen Restaurant. Dort wurden elf kleine Speisen angeboten – „Da dachte ich mir, wieso nicht auch bei uns?“ Bereits das dritte Mal bietet sie nun das Menü an. „Und bisher lief es wirklich sehr gut.“

Aber lohnt sich dieses für die Gäste unschlagbare Angebot auch finanziell? Ja, sagt Motra. „Wir machen an diesem einen Abend zwar keinen Gewinn, aber wir rechnen damit, dass die Leute wieder kommen.“ Und bisher sei die Rechnung aufgegangen, sie hätten im Delphi bereits mehr Kundschaft als im vergangenen Jahr.

Die Nachfrage nach dem Menü ist also groß – auch der 28. Februar ist schon ausgebucht. Allerdings: Der Termin für das nächste Testessen steht bereits. Am 28. März können sich Gäste wieder für wenig Geld durch sechs abwechslungsreiche griechische Speisen probieren.