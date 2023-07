„Mein Job ist in Gefahr“: Klima-Aktivistin klebt sich auf Bühne fest – unterbricht Festspiele in Regensburg

Von: Elisa Buhrke

Proteste der Letzten Generation haben eine Aufführung in Regensburg unterbrochen. Bereits im Voraus der Schlossfestspiele forderten Menschen einen Boykott der Veranstaltung.

Regensburg - Jetzt kleben sie sich nicht nur auf Straßen, sondern auch schon auf Bayerns Bühnen: Aktivisten der Letzten Generation haben am Freitagabend, 14. Juli, die Premiere der Regensburger Schlossfestspiele unterbrochen. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Samstag berichtet, begab sich eine Frau aus dem Publikum während einer Konzertpause in den Bühnenbereich und klebte sich an einer Holzverkleidung fest. Drei weitere Aktivisten wurden auf dem Weg zum Podium von der Security aufgehalten.

„Mein Job ist in Gefahr“: Aktivistin der Letzten Generation unterbricht Veranstaltung

Nach Angaben der Letzten Generation wandte sich die 24-jährige Aktivistin mit einer Rede an die Zuschauer: „Welche Rolle wird Kunst – wird Musik – spielen, wenn wir um Trinkwasser kämpfen? Wer wird Geld in Theater investieren, wenn wir mit Ernteausfällen zu kämpfen haben“. Sie selbst sei Musikerin und fürchte um ihren Job.

Eine Aktivistin der Gruppe Letzte Generation hat sich an der Bühne der Regensburger Schlossfestspiele festgeklebt. Die Security führte sie ab. © Letzte Generation

In ihrer Mitteilung führt die Protestgruppe weiter aus: „Die Klimakatastrophe braucht die große Bühne, denn sie ist die größte Bedrohung für uns Menschen, für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie“. Laut Polizeibericht baute der Sicherheitsdienst einen Teil der Holzverkleidung ab und brachte die 24-Jährige von der Bühne. Danach konnte die Aufführung der „Zauberflöte“ fortgesetzt werden.

Proteste bei Festspielen in Regensburg: Homofeindliche Aussagen der Fürstin von Thurn und Taxis

Bereits zu Beginn der Schlossfestspiele war es am Freitag in Regensburg zu Protesten gekommen. Etwa 300 Menschen hatten vor Schloss Thurn und Taxis demonstriert. Sie wollten sich damit gegen umstrittene Aussagen der Hausherrin, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, unter anderem zum Thema Homosexualität, einsetzen. Organisiert hatte die Demonstration die DGB Jugend Oberpfalz. Schon im Frühjahr waren Stimmen laut geworden, die einen Boykott der Festspiele forderten.

Auf eine dpa-Anfrage antwortete eine Thurn und Taxis-Sprecherin schriftlich, die Fürstin „freut sich auf die Eröffnung und bedauert, dass die Protestierenden unzufrieden sind.“ Zudem hätte sich Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis bereits am Mittwochabend im Regensburger Presseclub zu den Vorwürfen geäußert. Laut Medienberichten sagte sie dort, sie sehe nichts Positives in einem Boykott der Festspiele. Man nehme den Menschen schöne Konzerte mit großen Stars weg. Neben der Aufführung der Mozart-Oper „Die Zauberflöte“ stehen unter anderem Konzerte mit Giovanni Zarrella, Eros Ramazzotti, Simply Red, und Jonas Kaufmann auf dem Programm. (elb mit dpa-Informationen)

Ebenfalls am Freitag sorgte die Letzte Generation mit einer bundesweiten Blockadeaktion auf deutschen Straßen für Aufsehen. Am Donnerstag, 13. Juli, legten sie zum Ferienbeginn die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf lahm.

