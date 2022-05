Gefahr für die Allgemeinheit: Landgericht Regensburg schickt 53-Jährigen in Psychiatrie

Im Sicherungsverfahren gegen einen 53-Jährigen (hier mit seinem Rechtsanwalt Shervin Ameri) hat das Landgericht Regensburg entschieden, den Mann dauerhaft in der Psychiatrie unterzubringen. © Michael Bothner

Weil er nach einem psychotischen Schub seinen Mitbewohner umgebracht hat, muss ein 53-Jähriger Regensburger dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden.

Regensburg - Jakob T. wird dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Diese Entscheidung des Landgerichts Regensburg im Totschlagsprozess gegen den 53-Jährigen ist keine Überraschung.

Eigentlich ein netter Mann: 53-Jähriger Regensburger ersticht Mitbewohner

Wie berichtet, hatte Jakob T. am 6. Oktober 2021 seinen Mitbewohner mit mehreren Schnitten und Stichen getötet. Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht sind sich dabei einig, dass der 53-Jährige zu diesem Zeitpunkt schuldunfähig war.

Der psychiatrische Sachverständige Dr. Dietmar Wirtz hatte im Verlauf des Prozesses die rund 30-jährige Krankheitsgeschichte von Jakob T. umfassend dargelegt. Der 53-Jährige leidet an einer schweren Form der paranoiden Schizophrenie. Der eigentlich höfliche, nette und allgemein gemochte Mann hatte am 6. Oktober als Folge eines psychotischen Schubs mehrfach tödlich auf seinen 64-jährigen Mitbewohner eingestochen.

Tötung nach psychotischem Schub: Jakob T. ist schuldunfähig

Die Schwurkammer ist wie Wirtz davon überzeugt, dass Jakob T. zur Tatzeit aufgrund dieses Krankheitsschubs nicht mehr Herr seiner Sinne war – damit nicht schuldfähig. Abgesehen von den rechtsmedizinischen Erkenntnissen zu den zahlreichen Verletzungen, ist die krankheitsbedingte Schuldunfähigkeit mit das Einzige das die Kammer mit Sicherheit feststellen konnte. Denn daran, was an jenem Tag genau geschah, kann sich Jakob T. nicht erinnern.

Dr. Michael Hammer braucht für seine Urteilsbegründung am vergangenen Mittwochnachmittag keine 30 Minuten.

Mann tötet Mitbewohner: Das Opfer sprach der Schwester auf den Anrufbeantworter

Der Kammervorsitzende fasst noch einmal zusammen, wie eine Betreuerin schon am 5. Oktober die Männer nicht erreichte, die seit 2019 in einer offen betreuten Wohnung in der Brahmsstraße zusammen wohnten und mit der Zeit auch ein freundschaftliches Verhältnis pflegten.

An jenem Dienstag lebte das spätere Opfer noch, rief wie jeden Abend pünktlich um 19 Uhr seine Schwester an. Weil die aber noch auf Arbeit war, verpasste sie den Anruf und der Bruder sprach auf Band – wo sie seine Stimme bis heute festgehalten hat.

Am Mittwoch dann kam Jakob T. nicht zur Arbeit. Als die Sozialarbeiterin tags darauf, wie jeden Donnerstag, zum gemeinsamen Kochen in der betreuten Wohngemeinschaft vorbeikommen wollte, öffnete niemand auf ihr Klingeln. Es wurde herum telefoniert, mit der Arbeitsstelle, mit dem BKH – ob die Männer wohl dorten wieder einmal selbst vorstellig geworden seien.

Urteil des Landgerichts Regensburg: 53-Jähriger ist Gefahr für die Allgemeinheit

Als eine Betreuerin es noch einmal in der WG versuchte, hob Jakob T. endlich ab. Ein Wort will die Zeugin herausgehört haben: „tot“, wiederholt Hammer in ruhigem Tonfall. Wenig später fanden die verständigten Polizeibeamten den Leichnam in der Wohnung. Jakob T. lag scheinbar schlafend in seinem Zimmer.

„Soweit wir wissen, hat es keinen Anlass für die Tötung gegeben“, resümiert Hammer. Trotz der schwierigen Situation, in der beide Männer aufgewachsen sind und der sie beeinträchtigenden Krankheit sei „die Welt der beiden 2021 wohl in Ordnung“ gewesen. Auch dank eines funktionierenden professionellen Umfeldes. „Was diese kleine Welt zum Einsturz brachte, ließ sich nicht aufklären.“

Jakob T. wurde damals umgehend festgenommen und einstweilen ins BKH gebracht, wo er auch künftig bleiben wird. Denn das Landgericht sieht in ihm eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Vorsitzender Richter: „Wir wünschen Ihnen, dass es gelingt Ihren Zustand zu verbessern.“

Niemand könne mit Sicherheit sagen, ob Jakob T. – wenn er nicht untergebracht werden würde – nicht wieder einen Menschen erheblich verletzen oder töten würde. Aufgrund seiner Krankheit habe er das nicht selbst in der Hand.

„Wir wünschen Ihnen, dass es gelingt Ihren Zustand zu verbessern“, sagt Hammer dann noch an Jakob T. gerichtet. Der nimmt das Urteil umgehend an und verlässt das Justizgebäude auch am vierten und letzten Prozesstag in Fesseln und im Polizeiwagen Richtung BKH. (Michael Bothner)