Surf-Welle auf der Donau in Regensburg: Droht das Aus schon in der Planungsphase?

Von: Stefan Aigner

„Shaka mit Bürgermeisterinnen”, hieß es im September, als der Auftrag für die Machbarkeitsstudie vergeben wurde. Doch mit der Machbarkeit scheint es nicht weit her zu sein. © Stadt Regensburg

Bekommt Regensburg eine Welle zum Surfen in der Donau? Seit drei Jahren gibt es entsprechende Forderungen. Doch erste Ergebnisse einer Studie machen wenig Hoffnung.

Regensburg – Das Ziel ist ambitioniert: Seit Februar 2019 versucht eine Initiative, in Regensburg eine dauerhafte Welle zum Fluss-Surfen auf die politische Agenda zu setzen. Vorbilder dafür gibt es: Die Eisbachwelle im Englischen Garten in München ist wohl am bekanntesten. Doch immer mehr Städte ziehen nach – oder versuchen es zumindest. Ende März wurde auf der Pegnitz in Nürnberg die sogenannte Fuchslochwelle eröffnet.

Surf-Welle für Regensburg: Stadt beauftragt Machbarkeitsstudie

Im August dann die Erfolgsmeldung: Über den Jugendbeirat der Stadt wurde eine Machbarkeitsstudie zum Thema Welle beantragt – und das stieß bei der Politik auf offene Ohren. Im September folgte ein Fototermin mit Oberbürgermeisterin, Jugendbürgermeisterin, Vertretern der Initiative und natürlich Surfbrett. Ein Team um Prof. Dr. Robert Meier-Staude wurde mit besagter Studie beauftragt.

Meier-Staude, Professor an der Münchner Hochschule für angewandte Wissenschaften, Beteiligter am „RiverWaveProjekt“, das Machbarkeitsstudien und entsprechende Technologie zur Umsetzung anbietet, ist selbst leidenschaftlicher Surfer.

Für gerade einmal 5000 Euro sollen er und sein Team nun sieben Standorte untersuchen – einer davon im Landkreis, beim Wehr in Pielmühle. Doch was bis jetzt an Zwischenergebnissen durchgesickert ist, dürfte nicht unbedingt für Freude bei den Surfbegeisterten sorgen. Und das liegt nicht zuvorderst an Gewässerschützern wie der Donau-Naab-Regen-Allianz (DoNaReA) oder Fischereiverbänden, die dem Vorhaben mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehen.

Machbarkeitsstudie für Surf-Welle in Regensburg: Zwischenergebnisse machen wenig Hoffnung

Schwierig macht das Unterfangen unter anderem die Tatsache, dass es sich bei der Donau, im Gegensatz zum Eisbach und zur Pegnitz, um eine Bundeswasserstraße handelt. Deshalb sind aufwändige Genehmigungsverfahren in Abstimmung mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung notwendig – und diese Behörde gilt als träge und nicht sonderlich entgegenkommend.

Bei einer Zwischenpräsentation im November fielen zudem mehrere Standorte endgültig, andere mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Rennen. Eher geringe Chancen werden zwei Standorten beim Pfaffensteiner Wehr eingeräumt – obwohl Fließgeschwindigkeit und Gefälle passen würden.

Machbarkeitsstudie für Surf-Welle: Viele Standorte in Regensburg scheiden aus

Einerseits wäre deren Umsetzung wohl zu teuer, von Beträgen im zweistelligen Millionenbereich ist die Rede. Andererseits befürchtet man Konflikte mit dem dortigen Kraftwerksbetreiber Uniper im Fall von Niedrigwasser.

Sicher ausgeschieden sind der Kanal beim Sorat-Hotel (mangels ausreichend Wasser und Gefälle), ein potenzieller Standort direkt bei der Steinernen Brücke (schwierige Fließrichtung, Hochwasserschutz) und bei der Mühleninsel gegenüber der Wurschtkuchl (Anwohner, Denkmalschutz, zu niedrige Fließgeschwindigkeit).

Surf-Welle für Regensburg: Zwei Favoriten mit Stolpersteinen

Zu den vorläufigen Favoriten der Studienmacher gehört eine schwimmende Plattform im Nordarm der Donau. Diese wäre nach bisheriger Einschätzung mit vergleichsweise geringem Aufwand umsetzbar. Wobei der Preis für eine solche Plattform schon bei der kleinsten Variante bei einer knappen Million Euro liegt.

Darüber hinaus – und das dürfte kein unwesentlicher Stolperstein sein – wäre hier eine Abstimmung mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sowie mit Uniper notwendig. Und schließlich ist hier auch mit dem Widerstand von Gewässerschützern zu rechnen.

Standort für Surf-Welle im Landkreis: Gemeinde ist nicht begeistert

Josef Paukner von der DoNaReA hatte eine Welle im Nordarm in der Vergangenheit als „nicht genehmigungsfähig“ bezeichnet, da es sich um einen der wichtigsten Laichplätze für Fische bis zur Staustufe Geisling handle.

Am besten schneidet ein Standort außerhalb des Stadtgebiets ab – nämlich das Wehr im Regen bei Pielmühle. Dort befinde sich bereits ein Erholungsgebiet mit entsprechender Infrastruktur, eine Wellen-Lösung wäre hier vergleichsweise günstig umzusetzen, heißt es. Von langfristigen Investitionskosten von unter einer Million Euro ist die Rede.

Doch der Teufel steckt in einigen nicht ganz unwesentlichen Details. Einerseits zeigt sich die zuständige Gemeinde Lappersdorf nicht sonderlich offen für das Projekt „Welle“.

Studie zu Surf-Welle für Regensburg: Viele Dinge nicht berücksichtigt

Andererseits erscheint eine Umsetzung in Pielmühle auch unwahrscheinlich, weil es hier nach wie vor Pläne für ein Kraftwerk gibt. Sollte dieses kommen, wäre kein Wasser für die Welle da. Sollten die Einwände der Gegner das Kraftwerk kippen, dürfte die Genehmigung einer Welle schwierig werden.

Ein ganz grundsätzliches Problem bei den bisherigen Untersuchungen scheint aber zu sein, dass einige grundlegende Belange des Wasserrechts – Hochwasserschutz, Gewässerdurchgängigkeit, Unterhalt, Verkehrssicherungspflicht und dergleichen – bei der Beurteilung der Machbarkeit durch die Studienmacher bislang allenfalls eine untergeordnete Rolle gespielt haben.

Surf-Welle für Regensburg vor dem Aus?

Anders ausgedrückt: Früher oder später dürften neben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung auch Behörden wie das Wasserwirtschaftsamt Regensburg auf den Plan treten und entsprechende Fragen dazu stellen, ob die Machbarkeit tatsächlich aussagekräftig untersucht wurde.

Dem ohnehin sehr wackeligen Traum einer Donauwelle könnte das einen weiteren empfindlichen Schlag versetzen, vielleicht den letzten.

