Urne in Schließfach an bayerischem Bahnhof entdeckt - Wer hat sie dort deponiert?

Für den Mitarbeiter der Deutschen Bahn war es sicher ein überraschender Fund: Er entdeckte eine Urne in einem Schließfach am Bahnhof Regensburg.

Regensburg - „Unbekannter lagert Urne im Schließfach am Bahnhof Regensburg.“ So betitelt die Bundespolizei Waldmünchen ihre neueste Pressemitteilung.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn entdeckt Urne in Schließfach am Regensburger Hauptbahnhof

Demnach habe ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Montag (8. Mai) in einem Schließfach am Regensburger Hauptbahnhof eine Urne entdeckt. Das Schließfach am Bahnsteig 1 wurde geöffnet, nachdem es schon seit 47 Tagen belegt war, heißt das dazu weiter. Der Mitarbeiter „staunte nicht schlecht, was darin zum Vorschein kam: eine Urne mit der Asche eines Verstorbenen.“ Er informierte die Bundespolizei.



Die herbeigeilten Beamten stellen die Urne sicher und übergaben sie anschließend dem Städtischen Krematorium Regensburg. Auf der Urne waren die Daten des Verstorbenen vermerkt. Demnach war er im Juli 2022 gestorben und im August eingeäschert worden.

Urne am Hauptbahnhof entdeckt: Wer hat sie dort hingebracht?

„Die Person, die die Urne in dem Schließfach verwahrt hat, konnte noch nicht ermittelt werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Nach dem bayerischen Bestattungsgesetz muss eine Urne in einer Grabstätte beigesetzt werden, so die Polizei. Das Bundespolizeirevier Regensburg leitete Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Bestattungsgesetz ein. (kam)

