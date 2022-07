Polizei stürmte sein Haus: „Super-Administrator“ von Kinderpornoplattform muss dreieinhalb Jahre in den Knast

Walter K. war bis Ende 2020 in Untersuchungshaft. Mittlerweile wohnt er wieder bei seinen Eltern und macht eine Therapie.

Durch Hinweise des FBI

Michael Bothner

Im letzten Prozess um eine Kinderpornoplattform wurde der Angeklagte Walter K. zu dreieinhalb Jahren verurteilt.

Regensburg – Letzter Akt bei den Prozessen um die Kinderpornoplattform „TweenFanIsland“, kurz: TFI, vor dem Landgericht Regensburg. Am Mittwoch wurde Walter K. (Name geändert), der frühere „Super-Administrator“ der Plattform, zu einer Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Der Verurteilte kündigte an, auf Rechtsmittel zu verzichten.

Kinderpornographisches Material in 131 Fällen zugänglich gemacht

Der ursprünglich angeklagte Vorwurf wegen der bandenmäßigen Verbreitung von kinder- und jugendpornographischer Schriften wurde am Ende nicht aufrechterhalten. Denn niemand könne sicher sagen, ob es tatsächlich zu einer Verbreitung gekommen sei, so der Vorsitzende Richter Thomas Zenger.

Das ist aber lediglich eine juristische Feinheit, die am Strafmaß für den Rheinland-Pfälzer wenig ändert. Verurteilt wurde K. schließlich wegen des bandenmäßigen öffentlichen Zugänglichmachens von kinder- und jugendpornographischem Material in 131 Fällen.

Kinderpornoplattform: Bundespolizei stürmte Haus des „Super-Administrators“

Wie berichtet, hatte die Bundespolizei nach Hinweisen des US-Geheimdienstes FBI Mitte 2020 das Elternhaus des Angeklagten in der Nähe von Koblenz zunächst observiert und den Internetanschluss überwacht. Am 18. Juli stürmten Einsatzkräfte schließlich das Haus und nahmen Walter K. fest.

Als sogenannter „Super-Administrator“ stand er in der Hierarchie wohl direkt unterhalb des TFI-Betreibers aus den USA. Seine Aufgabe war es unter anderem, einen Teil des Forums als Backup regelmäßig auf seinem Computer zu speichern. So sollte die Seite im Bedarfsfall schnell wiederhergestellt werden können. Laut Aussage des Angeklagten sei das durchaus häufiger notwendig gewesen.

Kinderpornoplattform: Bilder und Videos zeigen auch Vergewaltigungen

Auf der Plattform luden registrierte Mitglieder Dateien unterschiedlichster Kategorien hoch und teilten diese per Link miteinander. Sichergestellt wurden Bilder und Videos, die sogenanntes „Posing“ beinhalten, das Darstellen von Kindern in sexualisierter Weise oder deren primärer Geschlechtsteilen, ohne explizite sexuelle Handlung. Aber auch Material, bei dem explizite Vergewaltigungshandlungen zu sehen waren.

Auch auf den privaten Datenträgern des Angeklagten konnten große Mengen verschiedener Kategorien sichergestellt werden. Tatsächlich über die Plattform zugänglich gemacht hatte er hingegen nur Posing-Bilder, in einer verglichen mit anderen Usern eher geringen Menge. Insgesamt 958 Bilder, aufgeteilt auf zehn Galerien, soll er ab dem Frühjahr 2019 und bis zu seiner Verhaftung Mitte 2020 immer wieder neu hochgeladen haben.

„margirllove“ und „Good Uncle“: Pseudonyme auf Kinderpornoplattform

Vergangenen Herbst hatte die 5. Strafkammer bereits einen ehemaligen Regensburger Anwalt zu vier Jahren Haft verurteilt. Unter dem Pseudonym „Good Uncle“ hatte er über das Forum Dateien ins Internet gestellt. Allerdings in einem weitaus größeren Umfang als Walter K., alias „mrgirllove“.

Aus Sicht der Kammer rangieren beide Männer deshalb auf einer ähnlichen strafrechtlichen Ebene. Der Angeklagte habe zwar weniger Material geteilt, sei aber ein „Mann der ersten Stunde“ gewesen und in der Plattformhierarchie deutlich über dem Regensburger gestanden, so Zenger in der Urteilsbegründung.

Staatsanwaltschaft: Angeklagter war „rechte Hand“ des Plattformbetreibers

Er sei gewissermaßen die „rechte Hand des Betreibers“ gewesen, wie es Oberstaatsanwältin Manuela Teubel von der Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg ausdrückt.

Zugunsten von Walter K. wertet das Gericht, dass er schon kurz nach seiner Verhaftung die Passwörter zu seinen Festplatten herausgab und sich insgesamt geständig und kooperativ zeigte. Ebenso lässt die Kammer die während der U-Haft erlittenen körperlichen Verletzungen durch mehrere Mitinsassen in das Urteil mit einfließen.

Angeklagter machte Therapie

Man verkenne auch nicht die zugrundeliegende sexuelle Neigung des Mannes, so Richter Zenger. Zwar reiche die diagnostizierte Paraphilie (eine von der Norm abweichende sexuelle Neigung) nicht aus, um eine Schuldunfähigkeit anzunehmen. Dagegen spreche schon allein das sehr professionelle Vorgehen der Täter. Der Angeklagte habe zudem sehr bewusst gehandelt.

Für die Veranlagung könne Walter K. aber erst einmal nichts. Die sei ihm „grundsätzlich in die Wiege gelegt“ worden, so Zenger. „Damit muss man sich aber auseinandersetzen und daran arbeiten.“ Schließlich stecke „hinter jedem Bild auch immer ein einzelnes Schicksal“.

Die Auswirkungen seines Handelns wurden dem Mann aber erst im Zuge einer freiwilligen Therapie klar. Er habe dadurch „eingesehen, dass ich schlimme Dinge getan habe“. Ein erster Schritt, den ihm das Gericht zu gute hält. Die von seinem Verteidiger angepeilte Bewährungsstrafe blieb am Ende aber Wunschdenken.