900 Millionen Dollar: US-Armee mit Mega-Investition in der Oberpfalz

Von: Katarina Amtmann

900 Millionen Dollar investiert die US Armee in den Truppenübungsplatz in Grafenwöhr (Oberpfalz). Das kommt auch den Nato-Partnern zugute.

Grafenwöhr - Mit der enormen Summe von 900 Millionen Dollar will die US-Armee den Truppenübungsplatz in Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) in der Oberpfalz ausbauen. Ein Sprecher bezeichnete dies im Vorfeld als ein gutes Signal für den Standort. Das Geld stammt aus dem US-Verteidigungshaushalt.

US-Militär investiert 900 Millionen Dollar in den Standort Grafenwöhr

Am Freitag, 4. August, um 9.45 Uhr findet den Angaben nach der Spatenstich für die Baumaßnahmen statt. Mit dabei sind Vertreter des US-Militärs und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Um 11 Uhr beginnt dann das Deutsch-Amerikanische Volksfest - nach drei Jahren Corona-Pause.

Truppenübungsplatz Grafenwöhr: Ausbildung der US-Armee und von Nato-Partnern

Das Projekt Operational Readiness Training Complex (ORTC) soll eine effektive und technisch aktuelle militärische Ausbildung ermöglichen. Truppen der US-Armee sowie der Nato-Partner sollen den neuen Übungscampus nutzen können. Dafür werden neue Gebäude errichtet, unter anderem Unterkunfts- und Verwaltungsgebäude, Werkstatthallen für Fahrzeuge sowie Fitnesscenter und Truppenkantinen. Außerdem seien Einkaufsmöglichkeiten für die Soldaten während ihres Übungsaufenthalts vorgesehen, heißt es weiter.

Deutsch-Amerikanisches Volksfest Die Freundschaft beider Länder soll gefeiert werden US-Armee Garnison Bavaria lädt auf das Festgelände im Camp Algier auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr Das Fest läuft am Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr, am Sonntag von 11 bis 23 Uhr

Zuletzt hatte die US Armee einen schrecklichen Verlust zu verkraften. Eine 24-jährige Soldatin kam bei einem Unfall auf der A93 in der Oberpfalz ums Leben. (kam/dpa)

