Panne auf der Autobahn: Panzer der US Army bleibt auf der A3 liegen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Panzer der US Army war auf der A3 in der Oberpfalz liegen geblieben. © vifogra / Haubner

Ein Panzer der US Army hatte auf der A3 in der Oberpfalz eine Panne am Antriebsrad. Das Fahrzeug blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen.

Regensburg – In der Oberpfalz konnten Autofahrer am Dienstag, 29. November, etwas beobachten, was es wohl nicht so oft auf einer deutschen Autobahn zu sehen gibt. Auf der rechten Fahrspur der A3 türmte sich ein gewaltiges Militärfahrzeug auf.

A3 bei Regensburg: Panzer der US Army bleibt liegen

Auf der A3 kam es zwischen den Anschlussstellen Oberölsbach und Neumarkt in der Oberpfalz zu Verkehrsbehinderungen – weil ein Panzer der US Army liegengeblieben war. Betroffen war die Fahrtrichtung Regensburg, wie Vifogra berichtet.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

US-Army-Panzer bleibt auf A3 liegen – Soldaten gehen zu Fuß

Am Dienstagmittag war ein Konvoi der US Army auf der Strecke unterwegs. Ein Stryker Radschützenpanzer hatte dabei eine Panne am Antriebsrad. Daraufhin blieb der vierachsige Panzer auf der rechten Fahrspur liegen. Mit vereinten Kräften wurde er auf den Standstreifen gebracht. Die Soldaten aus dem Panzer legten daraufhin einen Teil der Strecke zu Fuß zurück, wie auf einem Foto zu sehen ist.

Die Soldaten der US Army legten nach der Panne ihres Panzers einen Teil der Strecke zu Fuß zurück. © vifogra / Haubner

18 Apache-Kampfhubschrauber flogen vor einiger Zeit über Bayern. Eine US-Army-Sprecherin bezog Stellung – und nannte Details.

Söder begrüßt weitere US-Soldaten in Bayern

Ein Weißwurstfrühstück zur Begrüßung: Am Übungs-Standort des US-Militärs in Grafenwöhr nahe Nürnberg heißt Markus Söder 4300 US-Soldaten aus den USA willkommen.

US Army in der Oberpfalz und Mittelfranken

Die US Army ist an mehreren Standorten in Bayern vertreten, so gibt es beispielsweise die Truppenübungsplätze in Grafenwöhr nahe Nürnberg und Hohenfels bei Regensburg, im fränkischen Ansbach sind ebenfalls Soldaten der US Army stationiert. (kam)

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.