Kurioses Kaufland-Foto im Netz: Er ist „wirklich defekt – Kein Scherz“

Von: Felix Herz

Teilen

In einem Regensburger Kaufland geht der Kaffeeautomat nicht mehr – wirklich nicht mehr. © Screenshot Jodel

Doppelt gemoppelt hält besser? In einem Regensburger Kaufland weisen gleich zwei Zettel darauf hin, dass der Kaffeeautomat defekt ist. Wirklich.

Regensburg – Hinter jedem noch so kuriosen Zettel in der Öffentlichkeit steckt eine Geschichte, heißt es. Hinter dieser Schild-Zettel-Kombination, die ein Jodel-Nutzer aus Regensburg mit dem Netz teilte, wird sich wohl auch eine verbergen. Wahrscheinlich die eines genervten Kaufland-Mitarbeiters.

Studieren in Regensburg: Wohnungsmarkt, Nachtleben, Freizeit – Das bietet die Unistadt an der Donau.

Kurioses Jodel-Foto: Kaufland-Zettel weist auf defekten Automaten hin – zweifach

Das Foto zeigt zunächst ein größeres Schild in Rot. Es besagt, dass der Automat, an dem das Schild angebracht ist, leider defekt ist. Man arbeite daran, das Problem schnellstmöglich zu beheben und dankt den Kunden für ihr Verständnis. Das Logo rechts unten zeigt: Es handelt sich um eine Kaufland-Filiale, der Urheber des Jodel-Fotos bestätigt später außerdem, dass es sich um denjenigen in den Regensburger Arcaden im Zentrum der Welterbe-Stadt handelt.

Doppelt gemoppelt hält besser? Zwei Zettel an einem Kaffeeautomaten weisen darauf hin, dass dieser defekt ist. © Jodel Screenshot

So weit, so normal. Doch über dem roten, ursprünglichen Schild ist noch ein handgeschriebener Zettel angebracht. Dort steht: „Bitte hängen lassen. Der Kaffeeautomat ist wirklich defekt. Kein Scherz.“ Scheint ganz so, als wäre es jemandem wirklich wichtig gewesen, nachdrücklich auf den defekten Zustand des Kaffeeautomaten in der Kaufland-Filiale hinzuweisen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)v

„Hängt schon länger dran“ – Kaufland mit Kaffeeautomaten-Problem

Hintergrund des handgeschriebenen Zettels wird wohl sein, dass ein Mitarbeiter trotz des ursprünglichen Schildes oft nach Kaffee oder dem Kaffeeautomaten gefragt wird. Irgendwann war die Geduld aufgebraucht und ein zweiter Zettel wurde am Automaten angebracht.

Es scheint zumindest nicht der einzige defekte Kaufland-Kafeeautomat zu sein: Ein User auf Jodel fragt, ob es sich um die Kaufland-Filiale im Gewerbepark handle, denn dort hänge dieser Zettel schon seit Längerem. „Ne, das ist der in den Arcaden, aber witzig das dies anscheinend Kaufland öfter passiert“, kommentiert der Urheber des Beitrags mit einem Lach-Smiley. (fhz)

Studenten in Regensburg: Die lustigsten Jodel-Geschichten im Überblick Fotostrecke ansehen

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.