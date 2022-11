„Die ist so geil“: Neue vegane Wurst schon morgen an vielen Uni-Mensen in Ostbayern

Von: Tanja Kipke

An der Uni Regensburg stehen in der Mensa zahlreiche vegane und vegetarische Gerichte auf dem Speiseplan. Jetzt gibt es auch die beliebte Currywurst in veganer Variante.

Regensburg – Das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz lässt sich immer wieder neue Gerichte für die Mensen an den Unis einfallen. Im letzten Jahr brachten sie den sogenannten „Beat Burger“ auf die Speisekarte, statt Rindfleisch setzte man hier auf Insekten. Dieser bestand zu 33,5 Prozent aus Buffalo-Insekten und kam bei den Studierenden in Regensburg erstaunlich gut an. Eine nachhaltige und auch gesunde Alternative zu den Fleisch-Patties.

Uni Regensburg: Vegane Currywurst ab sofort in der Mensa erhältlich

Neben dem Burger stehen auch zahlreiche andere vegane und vegetarische Gerichte auf dem Speiseplan der Universitäten in der Oberpfalz. „Ein neues veganes Rezept hält ab November Einzug in die Mensa: Macht Platz für unser Gerstoni Kürbis-Curry!“, gab das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz erst vor wenigen Tagen auf seinem Instagramkanal bekannt. Kurze Zeit später die nächste News: „Nach der Cafeteria Chemie an der Uni Regensburg führen wir die vegane Currywurst mit Pommes am 28. November auch in unseren Mensen ein.“

In folgenden Mensen kann die pflanzliche Wurst getestet werden – und zwar schon ab dem 28. November:

Mensa TH Deggendorf

Mensa Hochschule Landshut

Mensa Uni Passau

Mensa OTH Regensburg

Mensa Uni Regensburg

Mensa TUM Campus Straubing

Alternativen kommen bei Studierenden gut an: „Die Wurst ist einfach so geil“

Über Feedback in den sozialen Netzwerken oder in der App würden sich die Betreiber freuen. Bisher scheint das vegane Angebot ganz gut anzukommen. Unter der Wurst-Ankündigung ist zu lesen: „Die ist einfach so geil“ und „das gefällt uns“.

Gersten-Curry „leider recht fad“

Beim Gersten-Curry hat den Probierern etwas mehr Pepp gefehlt. „War an sich lecker, Gerste ist eine super Alternative. Trotz der verschiedenen Geschmäcker wäre etwas mehr Würze in dem Gericht nicht schlecht“, so das Feedback. Das sieht eine weitere Person ähnlich: „Leider recht fad, an dem Rezept muss noch etwas gefeilt werden!“ (tkip)

