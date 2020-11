Junge Frau (27) in Park vergewaltigt: Täter nach wie vor unbekannt - Belohnung für Hinweise ausgesetzt

In einem Park in Regensburg hat sich eine Vergewaltigung ereignet (Symbolbild).

Noch keine „heiße Spur“

von Katarina Amtmann schließen

Eine junge Frau wurde Anfang November im Donaupark in Regensburg vergewaltigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Eine Belohnung von 3000 Euro wurde festgesetzt.

Am 2. November wurde eine 27-Jährige in Regensburg vergewaltigt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Über 40 Hinweise sind bisher eingegangen, eine „heiße Spur“ war noch nicht dabei.

Regensburg - Am 2. November wurde eine Frau in Regensburg* vergewaltigt. Nun bittet die Polizei* die Bevölkerung um Unterstützung. Es wurde eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro festgesetzt.

Vergewaltigung in Regensburg: Landeskriminalamt setzt Belohnung für Hinweise aus

Eine 27-jährige Radfahrerin fuhr am Montag (2. November) kurz vor 21 Uhr durch den Donaupark. Ein anderer Radfahrer hielt sie nahe des Grillplatzes an und verwickelte sie in ein Gespräch. Schließlich bedrohte der Mann sie mit einer Waffe. „In der Folge kam es zur Vergewaltigung,“ wie die Polizei berichtet. Die junge Frau begab sich nach Hause, von dort aus wurde die Polizei verständigt. „Zur Aufklärung dieser und möglicher damit in Verbindung stehender Taten, wurde bei der KPI Regensburg die ‚EG West‘ eingerichtet,“ heißt es weiter.

Die Auswertung der Spuren dauert an, die Ermittlungen werden mit Hochdruck geführt. Zahlreiche Personen wurden bereits überprüft. Aus der Bevölkerung gingen bisher über 40 Hinweise ein, wie die Polizei weiter berichtet. Eine „heiße Spur“ war bislang jedoch noch nicht dabei. „Auch weiterhin ist die Regensburger Polizei mit Unterstützung von Beamten aus der gesamten Oberpfalz im Stadtgebiet Regensburg stark präsent,“ heißt es weiter. Das bayerische Landeskriminalamt hat nun für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, 3000 Euro Belohnung ausgesetzt

Am Montag, den 2. November 2020, kurz vor 21.00 Uhr, wurde eine 27-jährige Radfahrerin im Donaupark im Regensburger Westen von einem unbekannten Radfahrer vergewaltigt. Die Kriop #Regensburg gründet Ermittlungsgruppe und sucht Zeugen! Alle Infos dazu hier: https://t.co/wivcp6Xr9i pic.twitter.com/1l00ueRy4l — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) November 5, 2020

Junge Frau in Regensburg vergewaltigt: So wird der Täter beschrieben

männlich

schwarzes, krauses Haar

dunkelhäutig

ca. 20 bis 35 Jahre alt

ca. 165 bis 175 cm groß

schlank

sprach Deutsch mit Akzent

silber/grau/chromfarbener Revolver

dunkles Fahrrad mit Reflektoren („Katzenaugen“) in den Speichen

Radfahrerin in Regensburg vergewaltigt: Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg* rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen. „Jeder Hinweis kann für die Ermittler von Bedeutung sein“, stellen die Ermittler abschließend klar. (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

