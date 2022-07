Vergewaltiger zwingt Opfer, ihn in Restaurant zu begleiten - Polizei fahndet nach Täter

Von: Nadja Pohr

Nach der Tat fahndete die Polizei sofort nach dem Täter. Bis in die Nacht seien eine Vielzahl von Polizeistreifen, ein Personensuchhund und ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen - bislang jedoch ohne Erfolg. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Eine Frau wird im Bereich des Donauufers in Regensburg von einem Unbekannten vergewaltigt. Im Anschluss zwingt er sie, ihn weiterhin zu begleiten.

Regensburg - In Regensburg wurde am frühen Sonntagabend (24. Juli), gegen 18.55 Uhr eine Frau von einem unbekannten Mann vergewaltigt. Die Polizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und fahndet bereits nach dem Täter. Darüber hinaus wird um Hinweise von Zeugen gebeten.

Vergewaltigung in Regensburg: Täter zwang Frau, ihn in ein Restaurant zu begleiten

Laut Polizei habe sich die Vergewaltigung im Bereich des Donauufers beim Schwablweiser Weg/Vilsstraße in Regensburg ereignet. Im Anschluss zwang der Täter die 30-jährige Frau zudem, ihn zu einem Restaurant in der Vilsstraße/Walhalla-Allee zu begleiten. Dort gelang es dem Opfer in ein Maisfeld zu flüchten und die Polizei zu informieren.

Sofort wurde die Fahndung nach dem Mann angesetzt. Bis in die Nacht seien eine Vielzahl von Polizeistreifen, ein Personensuchhund und ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen - bislang jedoch ohne Erfolg. Auch eine umfangreiche Spurensicherung wurde von den Beamten der Kripo Regensburg durchgeführt. Die Frau wurde zwischenzeitlich in ein Regensburger Krankenhaus zur Untersuchung gebracht und konnte dieses kurze Zeit später wieder verlassen.

Polizei Regensburg bittet die Öffentlichkeit nach Vergewaltigung um Unterstützung

Nach der bisher erfolglosen Suche nach dem Täter bittet die Polizei Regensburg auch die Öffentlichkeit um Unterstützung. Der Mann wurde als circa 40 Jahre alt, mit etwa zehn Zentimeter langen dunklen, schwarzen Haaren beschrieben. Er soll ungefähr 180 cm groß sein, eine schlanke bis dünne Figur sowie tiefliegende grün-braune Augen haben.

Am Tag der Vergewaltigung trug der Täter einen silbernen Ohrring am linken Ohr. Zudem habe er am Bein einige Tattoos, unter anderem ein Herz mit Verzierung, und am rechten Unterarm ein Tattoo, das ein Kreuz darstellt. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. (nap)

