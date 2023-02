Sie verließ ihre Wohnung zu Fuß und kehrte bisher nicht mehr zurück: Wo ist Svetlana (67)?

Von: Katarina Amtmann

Svetlana S. wird vermisst. Die Polizei sucht nach der Frau. © Polizei Oberpfalz

Seit Sonntag fehlt von einer 67-jährigen Frau aus der Oberpfalz jede Spur. Laut Polizei könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden.

Maxhütte-Haidhof – Seit dem 5. Februar wird Svetlana S. (67) vermisst. Darüber informiert die Polizei Oberpfalz in einer Pressemitteilung.

Frau in der Oberpfalz vermisst: 67-Jährige kehrte nicht in Wohnung zurück

Die 67-Jährige verließ am Sonntag gegen Mittag zu Fuß ihre Wohnung in Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) und ist seither nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Angehörige hatte sie am 6. Februar als vermisst gemeldet.

Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Im Einsatz waren auch ein Polizeihubschrauber und Hunde der Rettungshundestaffel. Anhaltspunkte für eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Die 67-Jährige befindet sich laut Polizei aber möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Frau aus der Oberpfalz vermisst – Informationen zur Gesuchten

Die Vermisste hat eine Gehbehinderung. Zur Kleidung teilte die Polizei Folgendes mit:

dunkelblaue Jacke

schwarze Hose

schwarze Winterschuhe

hellblaue Strickmütze

Polizei Oberpfalz bittet um Hinweise zu vermisster Frau aus Maxhütte-Haidhof

Die Polizeiinspektion Burglengenfeld bittet unter (0 94 71) 70 15 0 oder über den Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. (kam)

