Versorgung mit Trinkwasser gefährdet: Bewässerungsverbot in bayerischer Gemeinde

Von: Katarina Amtmann

Eine Gemeinde in der Oberpfalz reagiert auf die anhaltende Trockenheit mit einem Bewässerungsverbot. Die Anwohner haben nun einige Dinge zu beachten.

Berg - Die Gemeinde Berg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) reagiert mit einem vorübergehenden Bewässerungsverbot auf die anhaltende Trockenheit. In Kombination mit aktuell laufenden Arbeiten zur Neufassung einer Quelle sei in zahlreichen Ortsteilen die Versorgung mit Trinkwasser gefährdet, teilte die Gemeinde mit. Das Verbot gilt demnach seit Donnerstag, 15. Juni.

Bewässerungsverbot: Das ist für die Anwohner in Berg verboten

das Befüllen von privaten Pools und Planschbecken

Autowaschen auf Privatgrund

Abspritzen von Terrassen und Hofflächen sowie das Bewässern von Rasen und Blumenbeeten. Ausnahme: reine Gemüsebeete sowie gewerbliche Pflanzbeete wie in Gärtnereien oder Baumschulen. Auch öffentliche Grünflächen und Sportplätze dürfen nicht bewässert werden

Das Verbot gilt den Angaben nach nicht für Grabstätten auf Friedhöfen.

Bewässerungsverbot in Berg (Oberpfalz) - Auch Bad Königshofen war betroffen

Bewässerungsverbote gibt es im Freistaat in trockenen Zeiten immer wieder. Zuständig hierfür sind die Kommunen, die das Verbot in begründeten Einzelfällen aussprechen dürfen. Im unterfränkischen Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) beispielsweise gab es das nach städtischen Angaben aufgrund der Trockenheit und eines niedrigen Grundwasserpegelstandes in den vergangenen Jahren mehrmals. (kam/dpa)

Waldbrände machten der Feuerwehr im Norden Bayerns zu schaffen. Die Flammen breiteten sich schnell aus, einige Glutnester waren schwer zu erreichen.

