Streit in gemeinsamer Wohnung eskaliert: 35-Jähriger verletzt seinen Bruder am Hals

Von: Elisa Buhrke

Der Verdächtige hat seinen Bruder am Hals verletzt – die Polizei nahm ihn fest. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein Mann wird des versuchten Totschlags verdächtigt, weil er seinen Bruder am Hals verletzt hat. Die Polizei hat ihn festgenommen.

Neunburg vorm Wald - Am Freitagabend, 21. Juli, wurde ein Mann bei einem Streit im Landkreis Schwandorf am Hals verletzt. Die Polizei nahm daraufhin seinen Bruder mit dem Verdacht auf versuchten Totschlag fest, wie die Kriminalpolizeiinspektion Amberg berichtet.

Streit eskaliert: Bruder wegen versuchten Totschlags festgenommen

Gegen 18 Uhr gerieten die zwei Brüder (35 und 38 Jahre alt) in ihrer gemeinsamen Wohnung in Neunburg vorm Wald in einen verbalen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte, und sie verletzten sich gegenseitig. Dabei wurde der ältere Bruder von seinem Kontrahenten mit einem scharfen Gegenstand am Hals verletzt. Der Verletzte konnte noch selbst den Notruf absetzen.

Als die Polizei eintraf, versuchte der Tatverdächtige gerade das Haus zu verlassen, wurde jedoch festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Sein Bruder musste im Krankenhaus behandelt werden, konnte dieses jedoch bereits zwischenzeitlich wieder verlassen.

