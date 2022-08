Virales Video: Passant und Busfahrerin mit Schauspieleinlage – „Ist das Leben nicht voll von guten Menschen?“

Von: Felix Herz

Teilen

Ein kurioses Schauspiel entwickelte sich in Regensburg zwischen einem Passanten und einer Busfahrerin und sorgt im Netz für viele Lacher. © @Opa_Homie / Screenshot Twitter

Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimawandel – negative News gibt es derzeit reichlich. Da kommt dieses Aufeinandertreffen zweier Spaßvögel genau richtig.

Regensburg – Im Jahr 2022 geben sich die schlechten Nachrichten quasi die Klinke in die Hand. Auf den Ukraine-Krieg folgt die Preisexplosion des Gases, auf den fortschreitenden Klimawandel jagt ein Extremwetter das nächste. Doch zwischendrin gibt es auch immer wieder schöne Nachrichten. In Regensburg rettete zum Beispiel ein beherzt eingreifender Bademeister eine Frau aus dem Wellenbecken. Und aktuell macht ein Video aus der Regensburger Innenstadt die Runde im Netz – es ist herzerwärmend.

Virales Video aus Regensburg: Da haben sich zwei gefunden

Auf dem Video ist ein Passant zu sehen, der sich beherzt auf die Straße stellt – mitten in den Weg eines herannahenden Linienbusses des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Szene spielt sich mitten in der Regensburger Innenstadt ab und man ahnt als Zuschauer zunächst, dass es mindestens Ärger für den jungen Mann geben wird.

Doch dann beginnt ein herzliches Schauspiel: Im Zusammenspiel mit den Armbewegungen des Mannes bremst der Bus ab – langsam, so als würde er den Bus tatsächlich mit eigener Kraft zum Stehen bringen. Doch es geht weiter: Die Busfahrerin beginnt, aktiv mitzuspielen, ahmt die Bewegungen des Mannes nach, kurz entsteht eine Art Tanz.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Video aus Regensburg geht viral: Tausende Menschen feiern Passant und Busfahrerin

Schließlich stellt sich der Mann mit dem Rücken vor den Bus und tut so, als würde er Seile aufnehmen, die daran befestigt sind. Mit diesen „zieht“ er den Bus – und natürlich spielt die Fahrerin auch hier wieder mit, fährt langsam an, und dann am Mann vorbei. Das Ende der kurzen Schauspieleinlage – jedoch nicht ohne, dass sich die beiden Spaßvögel noch ein freudig lachendes High Five geben durch das geöffnete Busfenster geben.

Die umstehenden Passanten staunten nicht schlecht ob des Schauspiels, das sich gerade vor ihren Augen ereignet hatte. Auf Twitter, wo der User @Opa_Homie das Video teilte, gibt es dagegen Beifall. „Ist das Leben nicht voll von guten Menschen? Wir dürfen uns nur nicht runterziehen lassen!!“, schreibt ein User.

Viele freuen sich vor allem über die lässig-spontane Reaktion der Busfahrerin und vergleichen die Situation mit ihrer eigenen Heimatstadt. Für @Opa_Homie ist die Sache derweil klar: „Regensburg. Eine Stadt mit sympathischen Busfahrern“, so betitelte der Twitter-Nutzer das Video. Eine Feststellung, bei der nach Sichtung des Videos wohl die wenigsten widersprechen würden. (fhz)

Semesterstart in Regensburg: Alle Infos für Studenten gibt es hier.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.