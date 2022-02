Nach Geflügelpest-Fällen im Dezember: Virus in Bayern erneut nachgewiesen

Von: Katarina Amtmann

In toten Schwänen wurde Geflügelpest nachgewiesen. (Archivbild) © Harald Tittel/dpa/dpa-Bildfunk

Erneut gibt es in Bayern Fälle von Geflügelpest. Das Virus ist auch als Vogelgrippe bekannt. Es wurde im Landkreis Cham (Oberpfalz) nachgewiesen.

Regensburg - In der Oberpfalz sind erneut Fälle der Geflügelpest aufgetreten. Das Virus - auch als Vogelgrippe bekannt - wurde in toten Schwänen im Landkreis Cham nachgewiesen, wie das Landratsamt mitteilte.

Geflügelpest/Vogelgrippe: Virus erneut in Bayern nachgewiesen

Seit dem Auftreten von Geflügelpest bei Wildvögeln Anfang Dezember letzten Jahres in den Landkreisen Cham und dem Nürnberger Land gilt ein bayernweites Verbot von Geflügel-Ausstellungen und -Märkten, ein Fütterungsverbot von Wildvögeln sowie eine Untersuchungspflicht bei Händlern, die Tiere im Rahmen des mobilen Handels abgeben. So soll nach Angaben des bayerischen Umweltministeriums der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden werden, so dass die Geflügelpest möglichst nicht in Geflügelhaltungen eingeschleppt werden kann.

Vogelgrippe: So gefährlich ist die Krankheit

Eine Ansteckung von Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bisher nicht bekannt geworden. (kam/dpa)

