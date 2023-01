Vogelgrippe in bayerischem Betrieb nachgewiesen: Droht nun 70.000 Enten der Tod?

Von: Katarina Amtmann

Bei Enten in der Oberpfalz wurde die Geflügelpest nachgewiesen (Symbolbild). © IMAGO / Martin Wagner

In einem Nutztierbestand in der Oberpfalz wurde die Geflügelpest - auch als Vogelgrippe bekannt -nachgewiesen. Der Betrieb wurde gesperrt.

Schwandorf - In einem Nutztierbestand mit 70.000 Enten im Landkreis Schwandorf ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut habe den Fall amtlich bestätigt, wie die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen am späten Dienstagabend, 17. Januar, bestätigte. Als Reaktion wurde der Betrieb gesperrt, zudem wird die Tötung der Tiere vorbereitet.

Geflügelpest im Landkreis Schwandorf - Wie geht es mit den 70.000 Enten weiter?

Zum zeitlichen Ablauf der Maßnahmen konnte die Kontrollbehörde am Mittwochmorgen noch nichts sagen - auch nicht, ob alle 70.000 Enten getötet werden sollen. Weitere Maßnahmen wie eine Schutz- und Überwachungszone sowie die Anordnung einer Stallpflicht würden von den örtlichen Landratsämtern geregelt, hieß es.

Vogelgrippe: So gefährlich ist die Krankheit

Vogelgrippe in Bayern: Geflügelpest in der Oberpfalz nachgewiesen

Die Geflügelpest - auch als Vogelgrippe bekannt - wird beim direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder mit kontaminierten Materialien übertragen. Eine Ansteckung von Menschen auf diesem Wege ist in Deutschland bisher nicht bekannt. Dennoch soll man tote Vögel nicht anfassen, mehrere tote oder kranke Tiere an einem Ort sollen dem Veterinäramt gemeldet werden. Erst vor einiger Zeit hatte der Freistaat Bayern Maßnahmen verschärft, um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern. (kam/dpa)

