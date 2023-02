Feuer auf Gelände der Stadtgärtnerei - Dach muss noch während Brand abgerissen werden

Von: Katarina Amtmann

Die Feuerwehr rückte in der Oberpfalz zu einem Branda aus (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Die Löschung eines Brandes in Vohenstrauß gestaltete sich schwierig, vor Ort wurde deshalb der „sofortige Abriss“ des Daches beschlossen.

Vohenstrauß - Am Mittwochabend, 8. Februar, brannte es in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Schnell wurde den Einsatzkräften nach dem Eintreffen im Bereich der Wernberger Straße klar, „dass eine größere Halle auf dem Gelände der Stadtgärtnerei in Vollbrand stand“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Feuer auf Gelände der Stadtgärtnerei in Vohenstrauß

Die Feuerwehren waren mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort und brachten den Brand schnell unter Kontrolle, sodass ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden konnte. „Die endgültige Löschung des Brandes gestaltete sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten und der starken Dämmung des Gebäudes als schwierig“. Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerk begutachtete deshalb die Situation vor Ort.

Werkstatt-Brand in Mittelfranken - Ursache unklar

Wegen Brand auf Stadtgärtnerei-Gelände: Dachabriss beschlossen

Es wurde daraufhin der sofortige Abriss des Daches beschlossen, teilt die Polizei in der Pressemitteilung mit. Nach dem Abriss konnte der Brand schnell und sicher gelöscht werden. Gefahr für Personen habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, der Schaden liegt wohl im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar, Fremdverschulden könne jedoch ausgeschlossen werden, so die Polizei. (kam)

