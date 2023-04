Von Lkw erfasst und mehrere Meter mitgeschleift: Frau nahe Regensburg lebensgefährlich verletzt

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Ein Rettungshubschrauber musste sie ins Krankenhaus bringen: In Mintraching wurde eine 87-jährige Passantin von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Mintraching – Am Dienstagmittag (25. April) ereignete sich ein schwerer Unfall in der oberpfälzischen Gemeinde Mintraching (Landkreis Regensburg). Beim Versuch, die Hauptstraße zu überqueren, wurde eine 87-Jährige von einem Lkw erfasst. Die 32-jährige Fahrerin des Autos kam aus der Rosenhofer Straße, bevor sie in die Hauptstraße abgebogen war. Sie hatte die Passantin erwischt und laut Polizei mehrere Meter mitgeschleift. Die Seniorin erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Dieser Lastwagen hat eine 87-Jährige im Kreis Regensburg überrollt. Sie ist schwerstverletzt. © Tiedemann/Vifogra

Schwerer Unfall im Landkreis Regensburg: 87-Jährige mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Wie die zuständige Polizeiinspektion Neutraubling bestätigt, fanden die Einsatzkräfte die Schwerverletzte an Unfallstelle eingeklemmt unter dem Kipper des Lkw. Nach notärztlichen Ersthilfemaßnahmen wurde die 87-Jährige per Rettungshubschrauber ins nächste Krankenhaus gebracht. Die Lkw-Fahrerin stand nach dem Unfall unter Schock. Aufgrund leichter Verletzungen musste sie ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlung laufen. Auf Anraten der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter zurate gezogen.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.