Brand bei Regensburg: Über 500 Einsatzkräfte vor Ort

Von: Adriano D'Adamo

Über 500 Einsatzkräfte waren im Landkreis Regensburg tätig. Ein Brand wütete in einem Industriegebiet in Thalmassing, konnte aber gelöscht werden.

Thalmassing – Am späten Donnerstagvormittag (20. Juli) wurden die Einsatzkräfte zu einem verheerenden Brand in einen Industriebetrieb in Thalmassing im Landkreis Regensburg gerufen. Bereits auf der Anfahrt zum Brandort konnte den Einsatzkräften eine gewaltige Rauchsäule den Weg weisen. Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz mitteilte, gab es keine Verletzten.

Über 500 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. © vifogra / Goppelt

Der Brand brach gegen 10.30 Uhr in einer Produktions- und Lagerhalle eines größeren ortsansässigen Unternehmens aus. Feuerwehren aus den Landkreisen Regensburg und Kelheim waren im Einsatz und kämpften gegen die Flammen. Dank der mehr als 500 Einsatzkräfte konnte das Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

Anwohner mussten sich vor Rauchgasen schützen: Landwirte halfen mit

Während der Löscharbeiten wurde die Ortsdurchfahrt bis zum späten Nachmittag gesperrt und die Verkehrsteilnehmer mussten umgeleitet werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um sich vor den schädlichen Rauchgasen zu schützen.

Die Feuerwehren erhielten Unterstützung von Landwirten, die mit Güllefässern und einem Lkw Löschwasser an den Brandort transportierten, um erfolgreich löschen zu können. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, aber vor Ort versorgt. Der entstandene Sachschaden ist erheblich und wird derzeit auf einen siebenstelligen Euro-Betrag geschätzt. Um die Ursache des Brandes zu ermitteln, hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungen aufgenommen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.