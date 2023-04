Voreilig gekündigt: Stadt muss Bürgerbüro schließen – weil man sich nicht um Ersatz gekümmert hat

Von: Stefan Aigner

Teilen

Das Bürgerbüro Regensburg Nord macht dicht. © Stadt Regensburg

Die Stadt Regensburg muss ein Bürgerbüro vorerst ersatzlos schließen – weil man die Räume vor zwei Jahren gekündigt hat, ohne sich vorher um Ersatz zu kümmern.

Regensburg – Der Regensburger Stadtrat Christian Janele (CSB) kann nur den Kopf schütteln. „Einfach so ohne Ersatz zu kündigen, war ein Kardinalfehler.“ Er hat schon früh auf das Problem aufmerksam gemacht, Vorschläge präsentiert – alles erfolglos. Jetzt ist es weg und das vorerst ersatzlos.

Bürgerbüro muss schließen: Stadt kündigte und fand keine neuen Räume

Die Rede ist vom Bürgerbüro Regensburg Nord. Seit 1999 konnten die Regensburgerinnen und Regensburger im Stadtnorden, direkt beim Alex-Center, die wesentlichen Amtsgeschäfte erledigen oder sich einfach mal die gelben Säcke abholen.

Weil aber die Räume in die Jahre geraten waren, die Fläche zu klein erschien, im Winter schlecht zu heizen waren und sich im Sommer rasch aufheizten, kündigten die Stadt Regensburg im Jahr 2021 besagte Räume – allerdings, ohne sich vorher um einen Ausweichstandort zu kümmern.

Den hat man nun auch nach zwei Jahren Suche nicht gefunden. Nach mehrfacher Gnadenfrist durch den Vermieter öffnete das Büro nun am 22. April zum letzten Mal.

Bürgerbüro muss schließen: Stadträte sind sauer

„Es ist schade, dass es so weit kommen musste“, sagt Michael Lehner, Regensburger CSU-Chef. Stadträte quer durch fast alle Fraktionen hätten sich bemüht, um Ersatz zu finden. Doch von Verwaltungsseite sei das alles abgelehnt worden.

Was der CSU-Chef hier noch vergleichsweise diplomatisch ausdrückt, verärgert einige Stadträte. Denn Vorschläge habe es mehr als genug gegeben, heißt es. Doch von der Verwaltung sei das alles abgelehnt worden – mit „zum Teil fadenscheiniger Begründung“, sagt ein Stadtratsmitglied.

Eigentlich wäre der Vertrag schon im September letztes Jahr ausgelaufen – doch der Vermieter gewährte noch zwei Mal eine Verlängerung. Aber nun ist endgültig Schluss.

Die Regensburger Stadtviertel im Check: Mietpreise, Studentengegenden und Wissenswertes

Bürgerbüro muss schließen: FDP-Stadtrat hielt alten Standort für „absolut ausreichend“

„Es ist schade, dass der alte Standort nicht mehr zur Verfügung steht, ich fand ihn immer absolut ausreichend“, sagt Horst Meierhofer (FDP). Wichtig sei jetzt, dass bald eine adäquate Lösung zu vernünftigen Konditionen in der Nähe des bisherigen Standorts gefunden wird.

Abseits von Meierhofer hat ein Großteil des Stadtrats durchaus Verständnis dafür, dass das 1999 bezogene Bürgerbüro an der Brennesstraße nicht mehr als zeitgemäß angesehen wurde.

Doch einfach ohne Ersatz zu kündigen und dann nur nach der „perfekten Lösung“ zu suchen, dafür habe er kein Verständnis, sagt Grünen-Fraktionschef Daniel Gaittet.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Bürgerbüro muss schließen: Alternativen abgelehnt

Einen von der Verwaltung anfänglich favorisierten Standort im Gewerbepark hatte im Herbst 2021 zunächst der Stadtrat nach einer Intervention Janeles abgelehnt – weil er weitab vom Schuss und schlecht erreichbar sei.

Anfänglich war man offenbar auf der Suche nach 500 bis 600 Quadratmeter großen Räumen, mehr als drei Mal so groß wie das bisherige Büro. Das wurde vom Stadtrat als zu überdimensioniert betrachtet.

Nachdem die Flächenwünsche etwas reduziert wurden, gab es dem Vernehmen nach verschiedene Angebote, um ins Donaueinkaufszentrum zu ziehen – was vom zuständigen Wahlamt abgelehnt wurde. Es fehle ein separater Eingang, es bestehe die Gefahr, dass auch vermehrt Landkreisbürger das städtische Bürgerbüro aufsuchen würden, lauteten die demnach zwei der Gegenargumente.

Bürgerbüro muss schließen: Stadt sucht „intensiv“

Ob ein zuletzt von Janele, Lehner und Meierhofer Spiel gebrachter Ausweichstandort, die frühere Volksbank-Filiale an der Ecke Isarstraße/Sudetendeutsche Straße, gar nicht mal so weit weg vom bisherigen Bürgerbüro Nord, noch im Rennen ist, dazu lässt sich die Stadt derzeit nicht in die Karten schauen.

Man sei „auf intensiver Suche nach einem geeigneten Nachfolgeobjekt“, heißt es in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung Es hätten auch schon „konkrete Objekte in den Blick genommen werden“ können. Man bitte aber um Verständnis, dass die Stadt zu konkreteren Nachfragen „bis zum Abschluss der Standortsuche (…) keine Stellung nehmen möchte“, heißt es gegenüber unserer Redaktion.

Bis dieses Objekt gefunden ist, wird ab Mitte Mai das Bürgerbüro Stadtmitte zusätzlich am Samstag geöffnet werden. Die bisherigen Mitarbeiter des Büros Nord dort unterzubringen, ist dem Vernehmen nach aufgrund von ohnehin bestehendem Personalmangel kein Problem.

Studenten in Regensburg: Die lustigsten Jodel-Geschichten im Überblick Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.