Mutmaßliche Reichsbürger vor dem Verwaltungsgericht Regensburg – es ging um ihre Waffen

Von: Stefan Aigner

Teilen

Maximilian Eder, Oberst a.D., während einer Kundgebung in Nürnberg. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft. © Schreyer/imago

Reichsbürger mit Schusswaffen beschäftigen häufiger die Justiz. Vor Verwaltungsgericht Regensburg wurden zwei Fälle verhandelt – ein Kläger ist prominent.

Regensburg – Am Verwaltungsgericht Regensburg ist man vorbereitet. Mehrere, teils schwer bewaffnete Polizeibeamte warten seit den frühen Morgenstunden. Die Sicherheitsauflagen sind strenger als sonst. Und auch das Interesse der Medienvertreter ist groß.

Kommt der Kläger zur heutigen Verhandlung? Und – werden auch Anhänger von ihm erscheinen?Die Rede ist von Maximilian Eder, Bundeswehroberst a.D. und mutmaßliches Mitglied der „Patriotischen Union“.

Zwangsgeld wegen verschwundener Waffen: Kläger ist mutmaßlicher Rechtsterrorist

Vergangenen Dezember wurde im Zuge einer Großrazzia mehrere Personen aus dieser selbsternannten Vereinigung verhaftet – ein Sammelsurium aus Rechtsextremen, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern („QAnon“) um Heinrich XIII. Prinz Reuß, die – so der Verdacht – einen Umsturz geplant haben sollen.

Auch Oberst Eder wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Zuletzt wollte er sich in einem 35 Tage währenden Hungerstreik zu Tode fasten. Das heutige Verfahren allerdings hat mit alledem nichts zu tun.

Zwangsgeld wegen verschwundener Waffen: Verhafteter Oberst a.D. klagt

Es geht um vier Waffen Eders, die schon geraume Zeit vor der Razzia verschwunden sind und über deren Verbleib das zuständige Landratsamt Freyung-Grafenau genauer Bescheid wissen wollte. Weil Eder offenbar nur unzureichende Angaben machte, hagelte es mehrere Zwangsgeldbescheide, die sich auf insgesamt 54.000 Euro summieren. Dagegen richtet sich Eders Klage vor dem Verwaltungsgericht Regensburg.

Doch am Ende – so viel sei verraten – wird der geplante Prozess ergebnislos vertagt.

Eineinhalb Stunden zuvor. Um neun Uhr morgens wird im Bibliothekssaal des Verwaltungsgerichts Regensburg der erste Fall verhandelt. Es tagt die vierte Kammer unter Vorsitz von Richter Andreas Fischer, die sich später auch um Oberst Eders Klage kümmern soll.

Waffen und Berechtigungen weg wegen Reichsbürger-Brief: Jagdaufseher klagt

Doch der erste Kläger, zu dessen Verhandlung sich gerade mal eine Zuschauerin verirrt hat, ist nicht so prominent wie der mutmaßliche Rechtsterrorist.

Zur Reichsbürgerbewegung soll allerdings auch er gehören. Zumindest soll er „sich deren Ideologie für sich verbindlich zu eigen gemacht“ haben. Davon ging zuletzt jedenfalls das Landratsamt Kelheim aus.

Der Mann, passionierter Jäger, Jagdaufseher und gelegentlicher CSU-Funktionär, sollte deshalb seinen Jagdschein, mehrere Waffenbesitzkarten und den Feuerwaffenpass zurückzugeben. Ebenso sollte er seine Waffen abgeben und vorhandene Munition unbrauchbar machen.

Der Betroffene klagte, beantragte zunächst eine Eilentscheidung. Doch das Verwaltungsgericht Regensburg sowie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sahen das im Rahmen einer ersten Entscheidung ähnlich wie das Landratsamt Kelheim.

Verwaltungsgerichtshof über Jagdaufseher: Dieser Mann sollte keine Waffen besitzen

Der Kläger, der auch Funktionär im Bund bayerischer Jagdaufseher ist, habe den Verdacht auf seine Zugehörigkeit zur Reichsbürgerszene nicht entkräftet, heißt es der entsprechenden Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vom April dieses Jahres. Seine Erklärungen dazu wertete der VGH als unglaubwürdige Schutzbehauptungen. Wörtlich hielt das Gericht damals fest:

„Es bestünden keine durchgreifenden Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Widerrufs der Waffenbesitzkarten und des Feuerwaffenpasses, an der Ungültigerklärung und Einziehung des Jagdscheines sowie des Erwerbs- und Besitzverbotes hinsichtlich erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Waffen und Munition und deren Rückgabeverpflichtung.“

Kurz gesagt: Dieser Mann sollte keine Waffen besitzen und benutzen dürfen.

Jagdaufseher schrieb Brief im Reichsbürger-Jargon - trotzdem will er seine Waffen zurück

Grund für diese recht eindeutige Feststellung sind zwei Briefe, die der Mittsechziger im Mai 2022 verschickt hatte. Adressaten: ein Gerichtsvollzieher und das Finanzamt. Was genau in diesen Schreiben stand, wird bei der Verhandlung in Regensburg nicht näher thematisiert. Sie seien aber, das lässt Richter Fischer durchblicken, „deutlich von den üblichen Gepflogenheiten im Briefverkehr abgewichen“.

In der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshof ist festgehalten, dass der Verfasser „typisches Vokabular und sprachliche Wendungen“ der Reichsbürgerszene verwendet habe. Einschlägig bekannte Zusätze wie „Mensch mit Natürlicher Person entsprechend § 1 des staatlichen BGB, Stand 1896“ oder „without prejudice UCC 1-308“ werden erwähnt.

Jagdaufseher drohte Gerichtsvollzieher und Finanzamt

Zudem habe der Briefeschreiber eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde des Staates und des Bundeslandes gefordert. Dem Gerichtsvollzieher drohte er (ebenso wie dem Finanzamt) mit Konsequenzen. Der erstattete Strafanzeige. Das Verfahren wurde später gegen Zahlung einer Geldauflage (§153a, Abs. 2) eingestellt – vorläufig.

Ein Jahr ist das her. Und der Kläger will Waffen und Berechtigungen wiederhaben. Schließlich habe er das Schreiben ja nur aus dem Internet heruntergeladen – auf den „Hinweis eines Bekannten“. Und dass es sich um typisches Reichsbürgervokabular gehandelt habe, sei ihm „nicht bewusst“ gewesen. Davon wisse er nichts. Damit kenne er sich doch gar nicht aus.

Klagender Jagdaufseher: Anwalt verweist auf „christlich-soziales Engagement“

Er sei damals halt mit den Nerven ziemlich am Ende gewesen. Als Selbständiger habe er gerade einen „finanziellen Absturz“ hingelegt und deshalb unter „erheblichen nervlichen Belastungen“ gelitten.

Der Anwalt des Jagdaufsehers ergänzt, dass sein Mandant „tief in Staat und Gesellschaft“ verwurzelt sei und auf dessen „christlich-soziales Engagement“. Kann so jemand ein Reichsbürger sein? Sollte so jemand Waffen besitzen dürfen?

Mutmaßlicher Reichsbürger in U-Haft war tief in Staat und Gesellschaft verwurzelt

Ein Blick zurück auf Oberst Eder. Auch der heute 63-Jährige. war lange Jahre tief verwurzelt in Staat und Gesellschaft. An der Gründung des Kommandos Spezialkräfte war Eder beteiligt. Er diente dort zuletzt als Chef des Stabes. Sechs Jahre lang arbeitete Eder im NATO-Hauptquartier in Brüssel, war NATO-Verbindungsoffizier im georgischen Tiflis.

Trotz gelegentlicher Kritik an Eders Verhalten, etwa in Zusammenhang mit der Hohmann-Affäre, nahm er 2016 in allen Ehren seinen Abschied. Anschließend arbeitete er für die „Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit“ (GIZ), die im Auftrag mehrerer Bundesministerien tätig ist. Für die GIZ war er in Afghanistan stellvertretender Leiter des Sicherheitsbüros.

Alles in allem also eine bürgerliche, bundesrepublikanische und staatstreue Karriere Eders – bis dahin.

Burgruinen, Wanderungen und Gedenkstätten: Sieben sehenswerte Orte in der Oberpfalz Fotostrecke ansehen

Oberst a.D. in U-Haft: Während der Corona-Pandemie begann der Absturz

Erkennbar abzudriften begann der pensionierte Oberst augenscheinlich während der Corona-Pandemie. Er trat bei Protesten gegen die Regierungsmaßnahmen auf, verbreitete dort wüste Thesen und Drohungen. Regierungsmitglieder werde er als Kriegsverbrecher nach Den Haag bringen, so Eder unter anderem. Dabei zog er auch Parallelen zu den Nürnberger Prozessen.

Beim Hochwasser im Ahrtal gab Eder den Einsatzleiter in Uniform, flog deshalb aus dem Reservistenverband. Eder galt als Anhänger der Verschwörungsideologie „QAnon“, wetterte regelmäßig gegen das „verrottete System“ und kündigte letzten November, kurz vor der späteren Razzia und seiner Verhaftung, als selbsternannter „General Eder“ einen „epochalen Aufstand“ für eine neue Rechtsordnung an.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Oberst a.D. klagt wegen Zwangsgeld: Vor Gericht erscheinen will er nicht

Aktuell sitzt Eder nach seinem „Todesfasten“ in der JVA Stadelheim. Laut den Schilderungen seines Rechtsanwalts Alois Fuggenthaler am Dienstag wird er dort strengstens bewacht. Allein drei Kripobeamte befänden sich rund um die Uhr direkt in Eders Zimmer. Weitere stünden davor.

Obwohl das Verwaltungsgericht Regensburg Eders Erscheinen beim Prozess angeordnet hat, ist er am Dienstag nicht gekommen. Er könne nur mutmaßen, warum sich sein Mandant dazu entschieden habe, so Fuggenthaler. Der schlechte gesundheitliche Zustand nach 35 Tagen Hungerstreik und einem Gewichtsverlust von 17 Kilo vielleicht.

Der Unwille, sich in Handschellen vor aller Öffentlichkeit vorführen zu lassen, könne ein Grund sein. Und ob dieses Weigerung dauerhaft sei oder nur vorübergehend, sei unklar.

Oberst a.D. erscheint nicht vor dem Verwaltungsgericht Regensburg: Verhandlung vertagt

Entsprechend ratlos ist man bei der vierten Kammer. Die Möglichkeit, Eder vorführen zu lassen, gebe es am Verwaltungsgericht nicht, so Vorsitzender Richter Fischer. Allenfalls ein Ordnungsgeld könne man verhängen. Aber das sei auf Dauer ein stumpfes Schwert.

Und so wird die Verhandlung nach wenigen Minuten vertagt – die Medienvertreter und wenigen Zuschauerinnen verlassen den Saal. Wann es wie weitergeht, bleibt unklar. Vielleicht, wenn irgendwann der Haftbefehl gegen Eder aus Vollzug gesetzt werden sollte, wenn dieser wieder bei Kräften ist – oder eben auch nie, wie Rechtsanwalt Fuggenthaler spekuliert.

Klagender Jagdaufseher will keinen Vergleich eingehen

Zurück beim christlich-sozial engagierten Jagdaufseher. Hier scheint Richter Andreas Fischer zumindest etwas irritiert zu sein. Das bayerische Innenministerium habe sich, so sagt er, „in nicht unerheblichem Maße“ an dem Verfahren beteiligt.

Von dort sei auch der ausdrückliche Wunsch gekommen, nicht auf eine mündliche Verhandlung zu verzichten. Doch der „dringenden“ Bitte des Gerichts, auch einen Vertreter zu der Verhandlung zu entsenden, habe das Innenministerium nun nicht entsprochen.

Einigungsvorschlägen des Gerichts, etwa ob der Betroffene denn nicht seine Klage zurückziehe, wenn ihm das Landratsamt im Gegenzug eine Wiederteilung seiner Berechtigung nach Ablauf von fünf Jahren in Aussicht stellt, lehnt der passionierte Jäger kopfschüttelnd ab. Er hofft auf ein für sich positives Urteil – und geht damit baden.

Verwaltungsgericht Regensburg weist Klage ab: Vorerst keine Waffen für den Jagdaufseher

Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Regensburg unserer Redaktion einen Tag nach der Verhandlung auf Nachfrage mitteilt, wird die Klage des Mannes abgewiesen. Die Berechtigungen werden demnach eingezogen und die Waffen muss abgegeben bzw. unbrauchbar gemacht werden.

Ein Vertreter des Landratsamts Kelheim hatte bereits im Vorfeld der Entscheidung darauf hingewiesen, dass man ein für den Kläger positives Urteil nicht akzeptiert hätte und in Berufung gegangen wäre. Reichsbürger wiesen oft einen bürgerlichen Lebenslauf auf, sagt einer der anwesenden Prozessvertreter. Und nicht nur die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass sie dennoch irgendwann in dieses Milieu abdriften könnten oder ihm schon immer zugeneigt waren.

Bei Oberst Eder könnte man zumindest vordergründig den Eindruck gewinnen, dass manch bürgerliche Fassade recht brüchig sein kann.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.